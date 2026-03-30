Tres cosas que el cuerpo necesita para producir colágeno a cualquier edad

El colágeno no se toma, se fabrica: esto es lo que necesita tu cuerpo para producirlo. La flacidez no es solo de edad.

La flacidez no llega sola. Llega cuando el cuerpo deja de producir colágeno en cantidad suficiente. Este tejido proteico representa el 30% de todas las proteínas del cuerpo humano y sostiene la piel, las articulaciones, los tendones y los huesos. A partir de los 25 años, su producción cae un 1% cada año. A los 50, el cuerpo fabrica hasta un 40% menos que en la juventud.

El cuerpo fabrica colágeno a cualquier edad si recibe lo que necesita El entrenamiento de fuerza y la caminata rápida generan microlesiones controladas en músculos y tendones. Esa señal de daño activa los fibroblastos, las células responsables de fabricar colágeno nuevo. Sin movimiento, no hay estímulo y no hay producción.

El peso muerto o las sentadillas... depende de tu objetivo. Foto: Archivo Fuerza para producir colágeno. Foto: Archivo Sin proteínas y vitamina C, el material de construcción no existe. Si la dieta es baja en proteínas, el cuerpo no tiene los bloques para fabricarlo. Las fuentes más eficaces son el huevo, el pollo, el pescado, las legumbres y el caldo de huesos. La vitamina C es igual de necesaria.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cx2n7yq2zdyo La carne magra, el pescado, los frutos secos y los huevos son buenas fuentes de proteínas. Getty Images El azúcar destruye el colágeno que el cuerpo ya fabricó. La piel pierde elasticidad, las articulaciones se inflaman y los tejidos envejecen más rápido. Una revisión en Clinical Dermatology vinculó el consumo de azúcar refinada con degradación visible del colágeno dérmico en personas menores de 40 años.