Trampa efectiva: el insólito uso del vino tinto para terminar con las cucarachas en la cocina

Es posilbe combatir las cucarachas con un truco usando vino tinto. Una plaga que es difícil de erradicar, pero no imposible.

La aparición de las cucarachas es un síntoma de la presencia de una plaga en el hogar que es difícil de erradicar. Si bien lo más común es usar insecticidas industriales, muchos usan métodos naturales para más seguridad y resultados.

En este escenario aparece un aliado impensado para terminar con las cucarachas: el vino tinto. Estos insectos tienen un olfato sensible a los alimentos en proceso de fermentación. El aroma al vino,que está cargado de azúcares y notas fermentadas, actúa como un imán que es irresistible. El método es una trampa pasiva para capturarlas durante la noche.

Gemini_Generated_Image_rxzi2lrxzi2lrxzi Una trampa para las cucarachas. Fuente: IA Gemini. Trampa infalible para las cucarachas Para realizar esa trampa se necesitará una botella de cuello estrecho, para que entren, pero no puedan trepar de salida. Basta colocar un par de dedos de vino en el fondo y para asegurarse un resultado exitoso se puede colocar una gota de detergente. Eso permite eliminar la tensión del líquido y hacer que el insecto no se pueda mantener a flote.

El éxito de este truco en gran parte también depende de donde se coloque. Se aconseja realizarlo en rincones oscuros y con humedad como debajo de la bacha, detrás del motor de la heladera o cerca de las cañerías.