Toboganes y termas frente al río: el plan familiar que arrasa en este verano

Entre el verde del Litoral y la inmensidad del río Uruguay se levanta uno de los espacios recreativos más convocantes de la región. El Parque Acuático Termal de Colón, en Entre Ríos , se convirtió en una opción infaltable para quienes buscan mezclar descanso y diversión en un mismo destino.

Familias enteras, parejas y grupos de amigos llegan cada temporada atraídos por su propuesta que equilibra relax y emoción. El predio forma parte del Complejo Termal de Colón y se integra de manera armónica con el paisaje natural. Amplios espacios verdes, vistas abiertas al río y una infraestructura moderna hacen que la experiencia vaya más allá de una simple jornada de piletas. Aquí se puede pasar el día completo sin necesidad de salir del lugar.

El sector acuático es el gran protagonista en los meses de calor y durante julio. Allí se despliega una estructura de tres niveles de deslizadores que incluye opciones de triple carril, recorridos rectos y variantes con curvas pronunciadas. Las torres principales alcanzan los 5,50 metros de altura y están habilitadas para quienes superen los 120 centímetros.

Para los más chicos también hay propuestas específicas. Existen áreas infantiles con pendientes suaves y trayectos adaptados, pensados para que puedan jugar con seguridad. De esta manera, el parque logra que cada integrante de la familia encuentre su propio espacio.

Quienes buscan adrenalina suelen optar por los toboganes con giros cerrados o trayectos en espiral. En cambio, los visitantes que prefieren un ritmo más tranquilo se inclinan por las piscinas amplias, las sombrillas y los sectores de descanso al sol. El equilibrio entre energía y calma es uno de los puntos fuertes del complejo.

Aguas termales y bienestar todo el año en Entre Ríos

Más allá del parque acuático, el complejo termal ofrece piscinas con aguas dulces de origen subterráneo. Provienen del Acuífero Guaraní y poseen características bicarbonatadas y cálcicas. Sus temperaturas oscilan entre los 32 y los 40 grados, lo que permite elegir la opción más confortable según la necesidad.

Estas aguas son valoradas por sus efectos relajantes. Muchas personas las eligen para aliviar tensiones musculares o simplemente desconectarse de la rutina. También hay sectores con hidrojet, piscinas exclusivas para adultos y refugios vidriados ideales para jornadas más frescas.

El espacio cuenta además con un área de spa donde se ofrecen masajes y tratamientos corporales. Así, el visitante puede alternar entre la intensidad de los juegos y la serenidad de las aguas cálidas.

Precios y servicios para una jornada completa

En marzo de 2026, la entrada general para mayores de 10 años tiene un valor de $19.000. Los niños de 3 a 10 años inclusive abonan $5.700. Los residentes de Colón, presentando DNI, pagan $9.500.

Los menores de 2 años y las personas con discapacidad —con CUD y documento— ingresan sin cargo. Para jubilados, la tarifa es de $7.600, mientras que los afiliados a la Caja de Jubilaciones de Colón abonan $5.700.

El complejo dispone de estacionamiento interno, servicio de enfermería y guardavidas capacitados en RCP. También hay kioscos cerca de las piscinas y un restaurante con galería al aire libre donde se puede desayunar, almorzar o merendar sin salir del predio.

Ubicado al norte de la ciudad de Colón, el parque combina naturaleza, infraestructura y entretenimiento. Frente al río Uruguay, se consolida como una de las propuestas más completas del Litoral para quienes desean disfrutar en familia, sin resignar ni la aventura ni el descanso.