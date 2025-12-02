Tenebroso: cómo sería Vecna de Stranger Things en la realidad si apareciera en pleno centro de Mendoza

La primera parte de capítulos de la temporada final de Stranger Things dejó a buena parte de los fans en shock. Los cuatro capítulos iniciales llegaron con una recepción muy sólida. Críticos y espectadores coincidieron en que la serie recuperó tensión, ritmo y emoción.

Luego de ver en la temporada anterior lo tenebroso que puede ser el villano, Vecna , nuevamente, es un antagonista que no necesita muchas escenas para imponer miedo. Cada vez que irrumpe en pantalla, el clima cambia. Las luces bajan, el sonido se vuelve denso y la sensación de peligro se instala incluso en los momentos más cotidianos de Hawkins.

Esa construcción del terror llevó a que muchos se preguntaran cómo sería cruzarse con el villano fuera de la ficción. No en un laboratorio secreto ni en un bosque oscuro, sino en un lugar reconocible. Un sitio donde cualquiera pudiera encontrarlo al salir. Así nació una idea tan simple como perturbadora: ¿y si Vecna se manifestara en plena ciudad de Mendoza ?

Para llevar la fantasía un poco más lejos, alguien decidió pedirle ayuda a la inteligencia artificial . A través de ChatGPT se formuló una consigna clara: imaginar a Vecna en la peatonal San Martín, rodeado de mesas al aire libre, árboles y carteles conocidos por los mendocinos. La respuesta generada por la IA fue impactante. El villano aparecía de cuerpo completo, con su textura orgánica, sus formas retorcidas y esa mirada vacía que ya es marca registrada de la serie.

Lo inquietante no fue solo el nivel de detalle . La escena parecía una fotografía sacada durante un paseo de tarde, como si el personaje hubiera escapado del set de filmación y se hubiese detenido en el corazón comercial de la ciudad. Para muchos fans, esa imagen abrió un juego nuevo: pensar en su propia calle, su plaza o su barrio invadidos por criaturas del Otro Lado. Un ejercicio que mezcla fascinación, miedo y curiosidad por el alcance de las herramientas digitales.

Vecna peatonal Así se vería Vecna si estuviera en la peatonal San Martin. Imagen creada con IA.

Un cierre pensado para maratonear

Mientras las redes se llenan de versiones de Vecna en diferentes ciudades, Netflix ya tiene marcado en el calendario el regreso de la serie. La segunda parte de la temporada final llegará el 25 de diciembre. En plena Navidad comenzará la cuenta regresiva hacia el desenlace. El cierre definitivo se verá pocos días después, el 31 de diciembre, como un último ritual antes de brindar por el Año Nuevo.

Los hermanos Duffer eligieron un camino ambicioso. Los capítulos no tendrán duración estándar. El primer episodio del tramo final rondará las dos horas y diez minutos. El segundo se estirará hasta las dos horas y veinticinco. Luego llegarán dos entregas de unas, dos horas y cinco, seguidas por aventuras de dos horas y cuarto, dos horas y media y dos horas cuarenta. El broche de oro será un episodio final de tres horas, pensado casi como una película.

Stranger Things se despide a lo grande

ChatGPT Image 2 dic 2025, 13_31_19 Así se vería la peatonal San Martín si estuviera en The Upside Down de Stranger Things. Imagen creada con IA

En total, la quinta temporada ofrecerá cerca de 18 horas de contenido. Es una cifra poco frecuente para una despedida, pero coherente con el impacto de la serie. Desde su estreno, la historia de Hawkins combinó nostalgia ochentosa, terror sobrenatural y drama adolescente. Ahora, los creadores parecen decididos a cerrar cada arco y dar espacio a todos los personajes que crecieron frente a la audiencia.

En ese contexto, la imagen de Vecna en la peatonal San Martín funciona como síntesis de la época. La ficción ya no se queda dentro de la pantalla. Se mezcla con ciudades reales, se cruza con la inteligencia artificial y termina ocupando las conversaciones de café. Mientras los fans se preparan para la maratón de fin de año, una idea persiste: si el villano puede caminar por Mendoza en una imagen generada por IA, tal vez el miedo más grande sea comprobar hasta dónde puede llegar nuestra propia imaginación.