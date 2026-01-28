Tendencia para limpiar mejor: por qué todos están usando bicarbonato para la ventana y por qué sumarlo

Una forma naturale, económica y agradable con la piel para sacar el máximo brillo, evitar olores y no rayar tus cristales. Todos los detalles aquí.

Limpiar la ventana de casa es un desafío si no tienes los productos correctos. Existen cientos de opciones entre las góndolas del supermercado, pero muy pocos cumplen con el brillo y la limpieza que prometen. Por eso te contamos cuál es la tendencia que incluye bicarbonato de sodio y por qué todos la están usando.

En lugar de pasar el trapo con fórmulas llenas de químicos, te recomendamos que diluyas un poco de bicarbonato en agua dentro de un rociador y lo mezcles hasta que todo se integre. Cuando esté listo, rocía un poco en la ventana y pasa un trapo suave para no rayar el vidrio.

¿Por qué usar bicarbonato de sodio? El bicarbonato es ideal para limpiar porque elimina grasa, manchas y marcas de manos, quita los rastros de lluvia y polvo, protege tu vidrio porque no es producto abrasivo, neutraliza los olores (ideal para ventanas de cocina y baño), y es económico, ecológico y no tóxico.

Para potenciar los resultados es clave que sepas qué no hacer. Por ejemplo, se recomienda evitar las esponjas metálicas o superficies ásperas para no dañar la superficie, aplicar demasiado bicarbonato en la mezcla, limpiar el vidrio expuesto al sol directo o no secar correctamente luego de la limpieza.