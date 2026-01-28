Mercados y analistas "bancan" la compra de dólares y piden que siga firme la tendencia

En lo que va del año el Banco Central ya compró 1.049 millones de dólares, un giro en la estrategia del Gobierno, avalada por los mercados.

Luis Caputo y Santiago Bausili, la dupla que conduice la economía del país, ahora en plande acumulación de dólares en las reservas del Banco Central, como pedían el FMI y los mercados financieros.

Los mercados están celebrando el cambio de estrategia del gobierno de Javier Milei ante la política cambiaria. Puntualmente, y sin eufemismos, se pondera que, ahora sí, el Banco Central esté comprando dólares de manera diaria y sostenida en el tiempo, y que proyecte para el primer mes del 2026 superar los U$S1.000 millones de compras de divisas.

En el mismo sentido, se habla de la buena decisión de mostrar un incremento en la reservas de la entidad que maneja Santiago Bausilli, las que ya se ubican, cómodamente, por arriba de los U$S 45.000 millones. Más teniendo en cuenta que aún no comenzó la “temporada sojera”, que se inicia a fines de febrero y termina a comienzos de junio.

A todo ritmo Así, el BCRA podría acelerar el ritmo impuesto en enero. Lentamente esto estaría influyendo positivamente en el mercado financiero, y favoreciendo una visión optimista para el inicio del 2026.

Así lo ve la Fundación Capital en su último informe publicado este lunes, en el que se analiza el arranque del año y las primeras proyecciones para este ejercicio.

Éstas son las principales conclusiones del trabajo firmado por el economista Carlos Pérez: