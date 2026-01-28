Mercados y analistas "bancan" la compra de dólares y piden que siga firme la tendencia
En lo que va del año el Banco Central ya compró 1.049 millones de dólares, un giro en la estrategia del Gobierno, avalada por los mercados.
Los mercados están celebrando el cambio de estrategia del gobierno de Javier Milei ante la política cambiaria. Puntualmente, y sin eufemismos, se pondera que, ahora sí, el Banco Central esté comprando dólares de manera diaria y sostenida en el tiempo, y que proyecte para el primer mes del 2026 superar los U$S1.000 millones de compras de divisas.
En el mismo sentido, se habla de la buena decisión de mostrar un incremento en la reservas de la entidad que maneja Santiago Bausilli, las que ya se ubican, cómodamente, por arriba de los U$S 45.000 millones. Más teniendo en cuenta que aún no comenzó la “temporada sojera”, que se inicia a fines de febrero y termina a comienzos de junio.
Te Podría Interesar
A todo ritmo
Así, el BCRA podría acelerar el ritmo impuesto en enero. Lentamente esto estaría influyendo positivamente en el mercado financiero, y favoreciendo una visión optimista para el inicio del 2026.
Así lo ve la Fundación Capital en su último informe publicado este lunes, en el que se analiza el arranque del año y las primeras proyecciones para este ejercicio.
Éstas son las principales conclusiones del trabajo firmado por el economista Carlos Pérez:
- Se advierte una favorable coyuntura financiera y cambiaria frente a las compras de divisas del Banco Central en enero, en paralelo con un tipo de cambio que se alejó del techo de la banda. Esto se dio en un marco de alta estacionalidad de la demanda de pesos, tasas reales positivas e ingreso de dólares financieros provenientes de la emisión de Obligaciones Negociables (ON) por parte de empresas privadas.
Reservas netas
- A pesar del muy buen arranque de año, con una cuenta corriente cambiaria negativa (estimado -1,3% del PBI), los vencimientos de bonos Globales y Bonares a mitad de año y los importantes compromisos en 2027, el desafío se sostiene en el marco de reservas netas aún muy exiguas, una cuenta del Tesoro no muy abultada (US$346 millones en dólares, $2,3 billones en la cuenta en pesos y $10 billones estimados en bancos comerciales) y un riesgo país al que parece costarle quebrar la barrera de los 500 puntos (NdR: este martes cerró en 494 puntos básicos). Así, se consolida el escenario base “Bandas con dólares financieros”, aunque se sostiene la necesidad de continuar monitoreando de cerca las variables señaladas.
- El BCRA inició el proceso de compra dólares a un muy buen ritmo, con adquisiciones, tanto en bloque como en el mercado. Así, lleva comprados unos US$1.000 millones, a razón de US$65 millones diarios y bien por encima del 5% del volumen operado que se mencionara en el anuncio de la fase 3 del programa económico (US$400 millones promedio de volumen diario en enero). Si bien al comienzo del mes el BCRA pareció ofrecer cobertura vía Lelink y futuros y se registraron algunas jornadas con ventas de divisas por parte del Tesoro (US$300 millones), esta dinámica fue puntual y no continuó.
La jugada de Santiago Bausili
- Esto se dio en el marco de un fuerte control de la liquidez por parte de las autoridades monetarias, siendo que a pesar de la emisión por compras de divisas ($1 billón), se absorbía por otras vías (- $0,6 billones, mayormente por venta de bonos) y prácticamente desaparecieron los pasivos remunerados ($0,2 billones de otros pasivos netos).
- Debe recordarse que en el mes de enero la demanda de pesos suele ser estacionalmente elevada, lo que también ayudó en esta dinámica. De este modo, el tipo de cambio mayorista se alejó del techo de la banda, ubicándose un 8% por debajo de éste. Más aún, cuando se observa la curva de futuros, se advierte que las expectativas de tipo de cambio también se sostienen por debajo del techo de la banda (en torno al 8% inferiores hasta el mes de julio inclusive).
Desplome del riesgo país
- En línea con lo mencionado en el apartado previo, el stock de reservas aún resulta muy bajo. No sólo respecto de la meta acordada con el FMI, sino también respecto de la comparativa con otros países de la región (las reservas brutas resultan en términos del PBI la mitad que muchos de nuestros pares latinoamericanos). Esto limita la reducción del riesgo país, el cual aún se sostiene por encima de los 500 puntos. En efecto, los últimos años, muestran que a nuestro país le ha costado contar con un índice por debajo de ese registro.
- Será relevante monitorear cómo evolucionan en febrero las compras de divisas, ya sin la mayor demanda estacional de pesos y todavía sin los dólares de la cosecha gruesa. En este punto, prevemos que los dólares financieros puedan seguir jugando un rol relevante. Según datos del BCRA, faltan liquidar US$3.600 millones de lo proveniente del financiamiento en moneda extranjera, a lo que se suman muchas empresas que están buscando refinanciar sus deudas a menores tasas. Además, se espera que puedan ingresar divisas provenientes de las inversiones del RIGI, con 10 proyectos ya aprobados, aunque esto es muy gradual y está también condicionado a las expectativas de evolución del tipo de cambio. La clave será que estos ingresos compensen una cuenta corriente cambiaria negativa (-1,3% del PBI estimado para 2026) y los vencimientos pendientes en moneda extranjera (US$6.000 millones entre Bonares, Globales y Bopreales).
Bandas cambiarias
- Se consolida el escenario base de “Bandas con dólares financieros”, con nominalidad menor (respecto de 2025), en torno al 25% anual para 2026 (60% de probabilidad de ocurrencia con sesgo creciente), con un BCRA comprando divisas consistentemente, tasas de interés reales positivas, dólares financieros ingresando y tipo de cambio actualmente alejándose del techo de la banda. No obstante, para descartar otros escenarios, debe continuar monitoreándose la posición de reservas y la evolución del riesgo país (primordial para una salida a los mercados internacionales de deuda), permitiendo confirmar un ingreso de dólares que compense la cuenta corriente negativa y los abultados compromisos en moneda extranjera (US$23.500 millones de vencimientos con privados y FMI en lo que resta del 2026 y 2027).