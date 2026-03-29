Te compartimos la receta definitiva de cookies red velvet ¡la ganadora!

Esta receta de cookies red velvet es ideal para quienes buscan unas galletitas suaves, coloridas y con mucho sabor. Inspiradas en la clásica torta red velvet , estas cookies combinan cacao, vainilla y chips de chocolate blanco. Es una delicia perfecta para acompañar una merienda o sorprender con algo diferente. ¡Manos a la obra!

1- Batir la Manteca con el Azúcar hasta obtener una crema suave.

2- Agregar el Huevo, la Esencia de vainilla y el Colorante rojo.

3- Incorporar la Harina, el Cacao amargo y el Polvo de hornear.

4- Agregar los Chips de chocolate blanco y mezclar bien.

5- Formar bolitas, colocarlas en una placa y hornear a 180 °C durante 12 minutos.

Cookies red velvet con chocolate blanco Cookies red velvet con chocolate blanco Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Las cookies red velvet son una alternativa original y deliciosa para salir de las clásicas galletitas. Esta receta combina el sabor suave del cacao con la intensidad visual del color rojo y el dulzor del chocolate blanco. El resultado son cookies crocantes por fuera y tiernas por dentro, ideales para compartir o regalar. Además, se pueden preparar fácilmente con ingredientes simples y sin necesidad de técnicas complicadas. Servidas tibias, con los chips derretidos, estas cookies se convierten en una opción irresistible para cualquier momento del día y le dan un toque especial a cualquier merienda.