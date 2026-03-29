Te compartimos la receta definitiva de cookies red velvet ¡la ganadora!
Receta de cookies red velvet, unas galletitas suaves y coloridas con cacao y chips de chocolate blanco, ideales para la merienda.
Esta receta de cookies red velvet es ideal para quienes buscan unas galletitas suaves, coloridas y con mucho sabor. Inspiradas en la clásica torta red velvet, estas cookies combinan cacao, vainilla y chips de chocolate blanco. Es una delicia perfecta para acompañar una merienda o sorprender con algo diferente. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 12 cookies)
- Harina de trigo — 250 gramos
- Manteca — 120 gramos
- Azúcar — 150 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Cacao amargo — 15 gramos
- Colorante rojo — 5 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Polvo de hornear — 5 gramos
- Chips de chocolate blanco — 120 gramos
Paso a paso para crear cookies red velvet deliciosas
1- Batir la Manteca con el Azúcar hasta obtener una crema suave.
2- Agregar el Huevo, la Esencia de vainilla y el Colorante rojo.
3- Incorporar la Harina, el Cacao amargo y el Polvo de hornear.
4- Agregar los Chips de chocolate blanco y mezclar bien.
5- Formar bolitas, colocarlas en una placa y hornear a 180 °C durante 12 minutos.
De la cocina a la mesa
Las cookies red velvet son una alternativa original y deliciosa para salir de las clásicas galletitas. Esta receta combina el sabor suave del cacao con la intensidad visual del color rojo y el dulzor del chocolate blanco. El resultado son cookies crocantes por fuera y tiernas por dentro, ideales para compartir o regalar. Además, se pueden preparar fácilmente con ingredientes simples y sin necesidad de técnicas complicadas. Servidas tibias, con los chips derretidos, estas cookies se convierten en una opción irresistible para cualquier momento del día y le dan un toque especial a cualquier merienda.