Presenta:

Tendencias

|

barritas

Sin horno: barritas energéticas caseras en pocos pasos

Aprende a preparar estas nutritivas barritas energéticas caseras en pocos minutos, ideales para el desayuno o merienda.

Candela Spann

Prepará tus propias barritas energéticas: receta facilísima y sin horno

Prepará tus propias barritas energéticas: receta facilísima y sin horno

Imagen creada por IA - MDZ

Las barritas energéticas caseras son una de esas recetas ideales para tener a mano durante el desayuno, la merienda o antes de hacer actividad física. Se preparan con ingredientes simples, no necesitan horno y permiten combinar frutos secos, semillas y avena en un bocado nutritivo y delicioso. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que las barritas no se desarmen: presionar muy bien la mezcla en el molde y dejarla enfriar el tiempo suficiente. Así quedan firmes, compactas y fáciles de cortar.

FICHA

Tiempo de cocción
5 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos y 2 horas de frío
Tiempo total de preparación
2 horas y 20 minutos
Modo de cocción
Sin horno
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable

Ingredientes

  • 150 gr de avena arrollada 150 gr de avena arrollada
  • 80 gr de frutos secos picados 80 gr de frutos secos picados
  • 40 gr de semillas 40 gr de semillas
  • 80 g de pasta de maní 80 g de pasta de maní
  • 60 gr de miel 60 gr de miel
  • 40 gr de chocolate semiamargo picado 40 gr de chocolate semiamargo picado
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Colocá la pasta de maní y la miel en una olla pequeña. Calentá a fuego bajo durante unos minutos, hasta que se integren.
  • Retirá del fuego y agregá la esencia de vainilla.
  • En un bowl, mezclá la avena, los frutos secos, las semillas y el chocolate picado.
  • Incorporá la mezcla de pasta de maní y miel. Revolvé hasta que todos los ingredientes queden bien unidos.
  • Volcá la preparación en un molde rectangular forrado con papel manteca.
  • El gran secreto de esta receta es presionar la mezcla con mucha firmeza, ayudándote con el dorso de una cuchara o un vaso. Esto evita que las barras se desarmen al cortarlas.
  • Llevá a la heladera durante al menos 2 horas.
  • Desmoldá y cortá en 8 barras. Conservá en la heladera, dentro de un recipiente cerrado.

Archivado en

Notas Relacionadas