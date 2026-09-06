Sin horno: barritas energéticas caseras en pocos pasos

Pasos

Colocá la pasta de maní y la miel en una olla pequeña. Calentá a fuego bajo durante unos minutos, hasta que se integren.

Retirá del fuego y agregá la esencia de vainilla.

En un bowl, mezclá la avena, los frutos secos, las semillas y el chocolate picado.

Incorporá la mezcla de pasta de maní y miel. Revolvé hasta que todos los ingredientes queden bien unidos.

Volcá la preparación en un molde rectangular forrado con papel manteca.

El gran secreto de esta receta es presionar la mezcla con mucha firmeza, ayudándote con el dorso de una cuchara o un vaso. Esto evita que las barras se desarmen al cortarlas.

Llevá a la heladera durante al menos 2 horas.