Sin horno: barritas energéticas caseras en pocos pasos
Aprende a preparar estas nutritivas barritas energéticas caseras en pocos minutos, ideales para el desayuno o merienda.
Las barritas energéticas caseras son una de esas recetas ideales para tener a mano durante el desayuno, la merienda o antes de hacer actividad física. Se preparan con ingredientes simples, no necesitan horno y permiten combinar frutos secos, semillas y avena en un bocado nutritivo y delicioso. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que las barritas no se desarmen: presionar muy bien la mezcla en el molde y dejarla enfriar el tiempo suficiente. Así quedan firmes, compactas y fáciles de cortar.
FICHA
Tiempo de cocción
5 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos y 2 horas de frío
Tiempo total de preparación
2 horas y 20 minutos
Modo de cocción
Sin horno
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable
Ingredientes
- 150 gr de avena arrollada
- 80 gr de frutos secos picados
- 40 gr de semillas
- 80 g de pasta de maní
- 60 gr de miel
- 40 gr de chocolate semiamargo picado
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Colocá la pasta de maní y la miel en una olla pequeña. Calentá a fuego bajo durante unos minutos, hasta que se integren.
- Retirá del fuego y agregá la esencia de vainilla.
- En un bowl, mezclá la avena, los frutos secos, las semillas y el chocolate picado.
- Incorporá la mezcla de pasta de maní y miel. Revolvé hasta que todos los ingredientes queden bien unidos.
- Volcá la preparación en un molde rectangular forrado con papel manteca.
- El gran secreto de esta receta es presionar la mezcla con mucha firmeza, ayudándote con el dorso de una cuchara o un vaso. Esto evita que las barras se desarmen al cortarlas.
- Llevá a la heladera durante al menos 2 horas.
- Desmoldá y cortá en 8 barras. Conservá en la heladera, dentro de un recipiente cerrado.