Si tenés un corcho en casa, tenés un tesoro en tus manos: para qué usarlo

Aprovechá los corchos de vino para crear originales adornos magnéticos, una tendencia "hazlo tú mismo" que añade personalidad y estilo a tu hogar.

El tip para decorar el hogar con poco presupuesto.

El corcho de vino es un elemento con un gran potencial decorativo pero desconocido, y que a menudo es desechado a la basura. Para estas vacaciones de invierno, te traemos ideas para reciclar corchos y decorar tu hogar.

Los imanes en la heladera son una forma de personalizar el hogar. Y aunque se venden en todas las tiendas, a veces hacerlo en casa aporta un toque especial.

Una de las ideas más difundidas en redes sociales es hacer mini macetas magnéticas. Para ello, hay que vaciar el centro del corcho con un cuchillo o una broca hasta aproximadamente la mitad, dejando un borde grueso. Luego, pintá el exterior del corcho y añadí una capa selladora.

Las mini macetas con corcho. Archivo Cuando todo esté seco, tenés que pegar un imán muy pequeño en la parte de atrás con silicona caliente. Utilizala con cuidado para evitar quemaduras. Por último, agregá un poco de tierra y plantá un esqueje pequeño de suculenta.

Para cuidar las plantas tenés que usar un gotero o una jeringa para aplicar apenas unas gotas de agua directamente en la tierra. Además, el riego debe realizarse cada 10 o 15 días.