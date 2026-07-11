Por qué deberías empezar a enterrar trozos de corcho en las macetas de tus suculentas

Descubre un truco casero para mantener tus suculentas sanas todo el año: entierran trozos de corcho en la tierra.

En vez de desechar el corcho a la basura, muchos lo utilizan como un gran aliado para el jardín. Este truco casero es muy recomendado para suculentas y plantas de interior, ya que se consolida como una de las formas más baratas y ecológicas de mantener tus macetas sanas durante el invierno.

Los corchos de vino están fabricados con un material natural, poroso y biodegradable. Si se introducen en la maceta, con el paso del tiempo se descomponen de forma paulatina y terminan convirtiéndose en valiosos nutrientes que las raíces pueden absorber.

Además de alimentar a la planta, los corchos ayudan a prevenir la aparición de moho en la tierra. Al colocarlos picados en la superficie o mezclados con el sustrato, se crea un entorno aireado que regula la humedad y dificulta el crecimiento de hongos dañinos.

El truco del corcho perfecto para suculentas y plantas de interior. Alf Ponce Mercado / MDZ Cómo poner corchos en las macetas de tus plantas Para aplicar este método y lograr que tus plantas crezcan fuertes, solo debés cortar los tapones en trozos pequeños con la ayuda de una tijera o cuchillo y enterrarlos en la tierra. Con los meses, este material se integrará por completo actuando como un excelente abono orgánico.