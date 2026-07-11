Por qué deberías empezar a enterrar trozos de corcho en las macetas de tus suculentas
Descubre un truco casero para mantener tus suculentas sanas todo el año: entierran trozos de corcho en la tierra.
En vez de desechar el corcho a la basura, muchos lo utilizan como un gran aliado para el jardín. Este truco casero es muy recomendado para suculentas y plantas de interior, ya que se consolida como una de las formas más baratas y ecológicas de mantener tus macetas sanas durante el invierno.
Los corchos de vino están fabricados con un material natural, poroso y biodegradable. Si se introducen en la maceta, con el paso del tiempo se descomponen de forma paulatina y terminan convirtiéndose en valiosos nutrientes que las raíces pueden absorber.
Además de alimentar a la planta, los corchos ayudan a prevenir la aparición de moho en la tierra. Al colocarlos picados en la superficie o mezclados con el sustrato, se crea un entorno aireado que regula la humedad y dificulta el crecimiento de hongos dañinos.
Cómo poner corchos en las macetas de tus plantas
Para aplicar este método y lograr que tus plantas crezcan fuertes, solo debés cortar los tapones en trozos pequeños con la ayuda de una tijera o cuchillo y enterrarlos en la tierra. Con los meses, este material se integrará por completo actuando como un excelente abono orgánico.
Para potenciar los resultados, los expertos también recomiendan regar con agua de lluvia o, en caso de tener un acuario en casa, aprovechar el agua del recambio para el riego, ya que es sumamente rica en materia orgánica. Asimismo, podés sumar bicarbonato de sodio disuelto en agua como un plaguicida y fungicida casero e infalible para sustituir los productos químicos comerciales.