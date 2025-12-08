Si entrenas con fuerza, tendrás más colágeno: a qué se debe
Realiza un entrenamiento de fuerza, al menos tres veces a la semana. Verás que porduces colágeno por sí solo.
El trabajo con fuerza regular ofrece mucho más que estética. Cada sesión donde se aplica tensión envía una señal precisa a las células, estimulándolas a producir colágeno y reforzar los tejidos conectivos. Esto mejora la resistencia integral.
Haz fuerza tres veces a la semana
Cuando se ejecuta un ejercicio con peso, los tendones y ligamentos se activan. Esta tensión controlada hace que las células se reparen y crezcan. Es un proceso de adaptación biológica que hace a estas estructuras más densas y robustas, preparándolas para tolerar mejor el estrés diario.
El entrenamiento de la musculatura amortigua tus músculos. Por ejemplo, al desarrollar cuádriceps y glúteos poderosos, estos grupos absorben gran parte de la energía del impacto. Así, reducen la fuerza que llega directamente a las rodillas y a la columna vertebral.
La estabilidad que proveen los músculos fuertes es esencial para la alineación. Al sostener la postura y el movimiento, se evita que las articulaciones adopten posiciones forzadas o peligrosas. Esto disminuye drásticamente el desgaste prematuro del cartílago, manteniendo la superficie articular lisa por más tiempo.
El cartílago, ese tejido que recubre las uniones óseas, se beneficia directamente del movimiento con resistencia. Si bien este tejido no tiene vasos sanguíneos, se nutre a través del líquido sinovial. La compresión y descompresión generada por la fuerza impulsa este líquido, manteniendo el cartílago sano y nutrido. La frecuencia es tan importante como la intensidad del trabajo físico. Se sugiere realizar entrenamiento de fuerza al menos tres veces cada semana.