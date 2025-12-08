Si entrenas con fuerza, tendrás más colágeno: a qué se debe

Realiza un entrenamiento de fuerza, al menos tres veces a la semana. Verás que porduces colágeno por sí solo.

El trabajo con fuerza regular ofrece mucho más que estética. Cada sesión donde se aplica tensión envía una señal precisa a las células, estimulándolas a producir colágeno y reforzar los tejidos conectivos. Esto mejora la resistencia integral.

Haz fuerza tres veces a la semana Cuando se ejecuta un ejercicio con peso, los tendones y ligamentos se activan. Esta tensión controlada hace que las células se reparen y crezcan. Es un proceso de adaptación biológica que hace a estas estructuras más densas y robustas, preparándolas para tolerar mejor el estrés diario.

Desarrolla masa muscular con un entrenamiento de pesas. Foto: Archivo Desarrolla masa muscular con un entrenamiento de pesas. Foto: Archivo El entrenamiento de la musculatura amortigua tus músculos. Por ejemplo, al desarrollar cuádriceps y glúteos poderosos, estos grupos absorben gran parte de la energía del impacto. Así, reducen la fuerza que llega directamente a las rodillas y a la columna vertebral.

La estabilidad que proveen los músculos fuertes es esencial para la alineación. Al sostener la postura y el movimiento, se evita que las articulaciones adopten posiciones forzadas o peligrosas. Esto disminuye drásticamente el desgaste prematuro del cartílago, manteniendo la superficie articular lisa por más tiempo.