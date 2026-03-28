Semana Santa: los consejos clave para viajar con tus mascotas sin inconvenientes

Semana Santa es una de las épocas con más viajes y cada vez más familias incluyen a sus mascotas en los planes.

Se acerca Semana Santa y muchas familias tienen preparado un viaje en el que no dejan a sus mascotas afuera. Sin embargo, viajar con un perro o un gato requiere preparación previa y tener algunas cosas en cuenta para garantizar su bienestar.

Documentación obligatoria Antes de salir de casa es fundamental tener documentación de la mascota. Si tiene carnet de vacunación lo debemos cargar a una mochila, inclusive, en algunos casos es obligatorio para ingresar a ciertos lugares. Viajar en avión o en colectivo con las mascotas requiere otro tipo de requisitos que conviene consultarlos con anticipación.

Cómo preparar a las mascotas para el viaje Algunos expertos recomiendan no darle de comer a las mascotas al menos dos horas antes de salir para evitar mareos y vómitos, especialmente en trayectos largos en auto. Además, es importante llevar agua fresca que esté disponible en todo el viaje, así como hacer paradas cada dos horas para que el animal pueda moverse, hidratarse y hacer sus necesidades.

Perro de viaje Perro de viaje Foto: Idealista Recomendaciones para evitar el estrés y la ansiedad durante el viaje. Foto: Idealista Qué llevar en el bolso de la mascota Además de la documentación, conviene llevar el alimento habitual para evitar cambios de dieta que puedan generar problemas digestivos, un recipiente para agua y comida, la correa y el collar con los datos de contacto del dueño, una manta o elemento con olor familiar que ayude a calmar al animal en ambientes nuevos y los medicamentos habituales si la mascota tiene algún tratamiento en curso.