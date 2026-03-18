Según la inteligencia artificial, estas son las habilidades laborales más buscadas

Además de lo técnico, muchos empleos requieren otro tipo de habilidades como inteligencia emocional o adaptabilidad, según la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial señala que el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos son las habilidades más difíciles de automatizar. Foto: Archivo

El mercado laboral está cambiando a velocidades que pocos anticipan y la inteligencia artificial ya tiene una lectura clara sobre qué habilidades van a marcar la diferencia en los próximos años.

Cuando se le consulta a los principales modelos de IA sobre qué buscan las empresas en sus empleados, las respuestas son consistentes y apuntan a un perfil muy concreto. Entre las habilidades se destacan la inteligencia emocional, la adaptabilidad, el manejo de IA y comunicación efectiva.

Inteligencia emocional Si bien en el mundo moderno muchas tareas se pueden automatizar, la inteligencia emocional es una de las habilidades más difíciles de reemplazar y una de las más demandadas en las empresas. Según la IA, esta inteligencia implica "la capacidad de reconocer y gestionar las propias emociones, entender las de los demás y construir vínculos genuinos".

Adaptabilidad y manejo de la Inteligencia Artificial Según explican los modelos de lenguaje, las empresas de hoy no premian a quienes saben más sino a quienes aprenden más rápido. La IA señala que al capacidad de adaptarse a nuevas herramientas, contextos y roles sin resistencia es una de las habilidades más buscadas por empleadores.

Por otro lado, saber usar herramientas digitales e IA ya no es un diferencial sino un requisito básico de cualquier trabajo. La IA agrega una matriz importante: lo que empieza a separar a los candidatos es la capacidad de trabajar con inteligencia artificial de forma productiva, entender sus limitaciones y usarla como una herramienta que amplifica el trabajo humano en lugar de reemplazarlo.