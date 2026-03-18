Según la inteligencia artificial, estas son las habilidades laborales más buscadas
Además de lo técnico, muchos empleos requieren otro tipo de habilidades como inteligencia emocional o adaptabilidad, según la inteligencia artificial.
El mercado laboral está cambiando a velocidades que pocos anticipan y la inteligencia artificial ya tiene una lectura clara sobre qué habilidades van a marcar la diferencia en los próximos años.
Cuando se le consulta a los principales modelos de IA sobre qué buscan las empresas en sus empleados, las respuestas son consistentes y apuntan a un perfil muy concreto. Entre las habilidades se destacan la inteligencia emocional, la adaptabilidad, el manejo de IA y comunicación efectiva.
Inteligencia emocional
Si bien en el mundo moderno muchas tareas se pueden automatizar, la inteligencia emocional es una de las habilidades más difíciles de reemplazar y una de las más demandadas en las empresas. Según la IA, esta inteligencia implica "la capacidad de reconocer y gestionar las propias emociones, entender las de los demás y construir vínculos genuinos".
Adaptabilidad y manejo de la Inteligencia Artificial
Según explican los modelos de lenguaje, las empresas de hoy no premian a quienes saben más sino a quienes aprenden más rápido. La IA señala que al capacidad de adaptarse a nuevas herramientas, contextos y roles sin resistencia es una de las habilidades más buscadas por empleadores.
Por otro lado, saber usar herramientas digitales e IA ya no es un diferencial sino un requisito básico de cualquier trabajo. La IA agrega una matriz importante: lo que empieza a separar a los candidatos es la capacidad de trabajar con inteligencia artificial de forma productiva, entender sus limitaciones y usarla como una herramienta que amplifica el trabajo humano en lugar de reemplazarlo.
Comunicación efectiva
La capacidad de transmitir ideas con claridad, tanto de forma oral como escrita, sigue siendo una de las habilidades más valoradas en cualquier sector. La IA destaca que en un mundo donde la información abunda, quien puede sintetizar, explicar y persuadir tiene una ventaja competitiva que ningún algoritmo puede replicar fácilmente.