La inteligencia artificial está creando nuevos trabajos: estos son los mejores pagos

Las tres carreras que se registraron como las mejores pagas en 2025 y prometen incrementar sus sueldos según las habilidades de cada trabajador.

La inteligencia artificial está creando nuevas carreras. Aunque muchas personas ven a la IA como una amenaza para el empleo, el panorama es más complejo. Según el Foro Económico Mundial, esta tecnología desplazará millones de puestos de trabajo, pero también generará más de 97 millones de nuevas oportunidades laborales en los próximos años.

Lejos de marcar el fin del trabajo, este cambio plantea el desafío de adaptarse. Incorporar herramientas de inteligencia artificial ya no es opcional, sino una ventaja competitiva. De hecho, muchas de las profesiones que dominarán el mercado laboral todavía están en desarrollo o ni siquiera existen formalmente.

inteligencia artificial 1 La inteligencia artificial transforma el mercado laboral. Shutterstock ¿Cuál es la carrera que gana terreno? Ingeniero de prompts. Es el profesional encargado de diseñar instrucciones precisas para sistemas de IA, con el objetivo de obtener respuestas más útiles, coherentes y eficientes. Su rol es clave para optimizar el rendimiento de herramientas basadas en inteligencia artificial. En España, un ingeniero de prompts puede ganar entre 45.000 y 55.000 euros al año, dependiendo de la empresa y la experiencia.

Investigador en inteligencia artificial. Se especializa en analizar grandes volúmenes de datos y transformarlos en conocimiento para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas. Además de habilidades técnicas, este perfil requiere pensamiento crítico, adaptabilidad y capacidad para resolver problemas complejos. Sus ingresos rondan entre los 50.000 y 80.000 euros.