Según la ciencia, este es el tiempo exacto que hay que dedicar para cepillarse los dientes

La ciencia tiene la respuesta al tiempo que una persona debe dedicar para cepillarse los dientes . Instituciones como Cleveland Clinic advierten que el éxito de la higiene bucal reside en un cronómetro. Se necesitan dos minutos por cepillado dos veces al día.

La advertencia científica señala que el tiempo de exposición de los dientes al cepillado determina directamente la cantidad de placa que se logra remover y como consecuencia, la protección contra las enfermedades sistémicas.

Según la odontóloga Anne Clemons, la constancia y el tiempo son los mejores aliados contra la caries y la gingivitis. Las cifras respaldan esta teoría. Un cepillado de dos minutos puede eliminar un 26% más de placa que los que demoran menos de un minuto.

Por otro lado, si se logra extender el proceso un minuto más, la reducción de la placa puede estar hasta un 55% adicional. La placa bacteriana es una película blanda, pero resistente. Al no eliminarse a tiempo endurece y daña el esmalte provocando inflamación, mal aliento e infecciones que pueden derivar en problemas cardiovasculares o diabetes.

En el cepillado debe evitarse el frotado horizontal y se optará por movimientos circulares suaves sobre cada pieza y a lo largo de la línea de la encía. Las cerdas suaves protegen el esmalte y evitan la retracción de las encías. El hilo dental debe usarse al menos na vez al día para limpiar donde el cepillo no llega.

Por otra parte, hay que asegurarse de que lapasta contenga flúor para remineralizar el esmalte.

En caso de ortodoncia y prótesis hay que tener mayores cuidados y es necesario cepillarse después de cada comida para evitar restos atrapados. En caso de consumir cítricos o gaseosas o dulces no hay que cepillarse de inmediato y esperar al menos media hora. El tácito debilita temporalmente el esmalte.