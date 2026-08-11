Sabor explosivo para unos profiteroles increíbles: agregales chocolate blanco y pistachos
Los profiteroles de chocolate blanco y pistachos son una receta de pastelería fina que podés preparar en casa, ideal para quienes buscan un sabor explosivo.
Los profiteroles de chocolate blanco y pistachos son una de esas recetas que parecen de pastelería fina, pero que podés preparar en casa. La masa choux queda liviana y hueca, perfecta para rellenar con una crema suave de chocolate blanco y terminar con pistachos picados. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto fundamental para que los profiteroles queden bien inflados: no abras el horno durante la cocción. El vapor que se genera dentro de la masa es el responsable de crear ese interior hueco que después permite rellenarlos.
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo de pasos
30 minutos y 1 hora de frío
Tiempo total de preparación
2 horas
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 125 ml de agua (masa choux)
- 60 gr de manteca (masa choux)
- 75 gr de harina 0000 (para la masa choux)
- 2 huevos (para la masa choux)
- 150 gr de chocolate blanco (para el relleno)
- 200 ml de crema de leche (para el relleno)
- 50 gr de pistachos sin sal picados (para el relleno)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno)
- 100 gr de chocolate blanco (para decorar)
- 30 gr de pistachos picados (para decorar)
Pasos
- Colocá el agua y la manteca en una cacerola. Calentá hasta que la manteca se derrita y la preparación comience a hervir.
- Retirá del fuego, agregá toda la harina de una vez y mezclá enérgicamente hasta formar una masa.
- Volvé a llevar a fuego bajo durante 1 o 2 minutos, revolviendo constantemente, hasta que la masa se despegue de las paredes de la cacerola.
- Dejá entibiar unos minutos y agregá los huevos de a uno, mezclando bien después de cada incorporación.
- Colocá la masa en una manga y formá pequeñas porciones sobre una placa con papel manteca.
- El gran secreto de esta receta es no abrir el horno durante la cocción. Horneá a 190 °C durante 15 minutos y luego bajá la temperatura a 170 °C y cociná otros 15 minutos, hasta que estén dorados y secos.
- Para el relleno, calentá la crema de leche sin que llegue a hervir. Volcala sobre el chocolate blanco picado y mezclá hasta obtener una crema lisa. Agregá la vainilla y los pistachos picados. Llevá a la heladera hasta que tome consistencia.
- Una vez fríos, realizá un pequeño agujero en la base de cada profiterol y rellenalos con la crema de chocolate blanco y pistachos.
- Derretí el chocolate blanco de la decoración y bañá ligeramente la parte superior de los profiteroles. Terminá con pistachos picados.