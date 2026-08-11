Sabor explosivo para unos profiteroles increíbles: agregales chocolate blanco y pistachos

Pasos

Colocá el agua y la manteca en una cacerola. Calentá hasta que la manteca se derrita y la preparación comience a hervir.

Retirá del fuego, agregá toda la harina de una vez y mezclá enérgicamente hasta formar una masa.

Volvé a llevar a fuego bajo durante 1 o 2 minutos, revolviendo constantemente, hasta que la masa se despegue de las paredes de la cacerola.

Dejá entibiar unos minutos y agregá los huevos de a uno, mezclando bien después de cada incorporación.

Colocá la masa en una manga y formá pequeñas porciones sobre una placa con papel manteca.

El gran secreto de esta receta es no abrir el horno durante la cocción. Horneá a 190 °C durante 15 minutos y luego bajá la temperatura a 170 °C y cociná otros 15 minutos, hasta que estén dorados y secos.

Para el relleno, calentá la crema de leche sin que llegue a hervir. Volcala sobre el chocolate blanco picado y mezclá hasta obtener una crema lisa. Agregá la vainilla y los pistachos picados. Llevá a la heladera hasta que tome consistencia.

Una vez fríos, realizá un pequeño agujero en la base de cada profiterol y rellenalos con la crema de chocolate blanco y pistachos.