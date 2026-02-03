Rutina inspirada en pilates: tonifica el brazo y elimina el ala de murciélago desde casa y en minutos

Una forma sencilla de ganar fuerza en tus brazos y ahorrarte horas de gimnasio. Todos los detalles aquí.

El pilates es ideal para tonificar con poco o nada de peso. Sus movimientos trabajan la musculatura profunda, aumentando fuerza y modificando la forma de cada músculo. Esta disciplina es perfecta para trabajar brazos desde casa, sin materiales y en pocos minutos.

Antes de comenzar, te recordamos que la clave del éxito está en hacer movimientos controlados para mantener una buena técnica y lograr los resultados esperados. Cada ejercicio tiene que ser repetido 1 o 2 veces, manteniendo 30 segundos, por lo que esta rutina solo te tomará 10 o 15 minutos.

El secreto para tonificar los brazos. El primer movimiento es las elevaciones laterales controladas. Para ello tienes que colocarte de pie, con el core activado y los brazos a los costados. Desde allí eleva los brazos extendidos hacia los costados hasta llegar a los hombros y mantén la posición unos segundos. Luego baja despacio.

El segundo ejercicio es press de hombro alterno. Comienza con los brazos extendidos hacia arriba. Baja un brazo a la vez flexionando el codo. Mientras un brazo baja, mantené el otro arriba. Durante todo el movimiento el abdomen necesita estar firme y el cuello relajado.