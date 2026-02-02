La rutina para hacer en casa que ayuda a perder grasa abdominal: sencilla, corta y efectiva

Un entrenamiento para todos que se completa en menos de 20 minutos y no es necesario usar mancuernas.

Bajar de peso es todo un desafío, sobre todo si quieres entrenar en casa. Pero nada es imposible y Sophia de Michele es el ejemplo de ello. Ella compartió su experiencia bajando de peso desde casa con ejercicios y rutinas que son sostenibles, accesibles y que se completan en poco tiempo.

Este entrenamiento trabaja piernas, brazos, core y hombros en una misma sesión. Este consta de 4 ejercicios que se repiten al menos 3 veces, aunque cada uno puede adaptarlo a sus necesidades.

Ejercicios.jpg Recuerda estirar luego de terminar la rutina. GETTY IMAGES La rutina perfecta para bajar grasa El primer ejercicio es reverse lunge más biceps curls. Para ello colócate de pie, con una mancuerna en cada mano y los brazos extendidos a los lados. Da un paso largo hacia adelante, bajando las rodillas hasta formar un ángulo de 90 grados. Cuando vuelvas a la posición inicial, flexiona los codos y realiza un curl de bíceps, llevando las mancuernas hacia los hombros.

El segundo ejercicio es un crunch con shoulder press. Comienza acostándose boca arriba con las piernas estiradas y una mancuerna en cada mano. Activa el suelo y sube el torso mientras empujas las mancuernas hacia arriba en un press de hombros.

ejercicios El ejercicio perfecto para hacer en casa. Shutterstock Los mountain climbers trabajan todo el core. Primero tienes que colocarte en posición de plancha con las manos apoyadas en el suelo y el cuerpo alineado. Lleva una rodilla hacia el pecho y alterna rápidamente con la otra.