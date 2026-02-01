La rutina corta y efectiva para eliminar la grasa abdominal: 4 ejercicios para recuperar la fuerza

Apta para hacer en casa y sin materiales. Tómate 5 minutos para completar esta rutina con ejercicios pensados para principiantes.

Tonificar el abdomen es una de las tareas más complejas, sobre todo si tienes más de 50 años. A esa edad, el entrenamiento y la alimentación son clave para recuperar una forma curvilínea y el abdomen chato. Por eso, te compartimos la rutina con pocos ejercicios que puede ayudarte.

Cabe destacar que esta rutina trabaja el abdomen de forma completa: el recto abdominal, oblicuos, transverso y zona lumbar. Cada ejercicio trabajará una parte y es importante que enfoques tu esfuerzo en ellas para obtener los resultados esperados.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cjd182rx25eo Realiza cada ejercicio lentamente para tener mejores resultados. Getty Images La rutina para hacer en casa La plancha lateral es un ejercicio que combina estabilidad y fuerza oblicua, perfecto para activar los músculos. Para hacerlo tienes que colocarte en posición de plancha lateral y apoyada en el antebrazo. Recuerda no sacar el glúteo hacia atrás, mantener el abdomen hacia adentro todo el tiempo y trabajar cada lado durante 45 segundos o 1 minuto.

La elevación de caderas permite moldear el abdomen inferior. Este ejercicio consiste en tumbarse boca arriba con las piernas apoyadas y elevar las caderas hasta formar una línea recta con las rodillas y la cabeza. Es importante exhalar al subir, mantener el abdomen contraído y completar 30 repeticiones.