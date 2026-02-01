La rutina corta y efectiva para eliminar la grasa abdominal: 4 ejercicios para recuperar la fuerza
Apta para hacer en casa y sin materiales. Tómate 5 minutos para completar esta rutina con ejercicios pensados para principiantes.
Tonificar el abdomen es una de las tareas más complejas, sobre todo si tienes más de 50 años. A esa edad, el entrenamiento y la alimentación son clave para recuperar una forma curvilínea y el abdomen chato. Por eso, te compartimos la rutina con pocos ejercicios que puede ayudarte.
Cabe destacar que esta rutina trabaja el abdomen de forma completa: el recto abdominal, oblicuos, transverso y zona lumbar. Cada ejercicio trabajará una parte y es importante que enfoques tu esfuerzo en ellas para obtener los resultados esperados.
La rutina para hacer en casa
La plancha lateral es un ejercicio que combina estabilidad y fuerza oblicua, perfecto para activar los músculos. Para hacerlo tienes que colocarte en posición de plancha lateral y apoyada en el antebrazo. Recuerda no sacar el glúteo hacia atrás, mantener el abdomen hacia adentro todo el tiempo y trabajar cada lado durante 45 segundos o 1 minuto.
La elevación de caderas permite moldear el abdomen inferior. Este ejercicio consiste en tumbarse boca arriba con las piernas apoyadas y elevar las caderas hasta formar una línea recta con las rodillas y la cabeza. Es importante exhalar al subir, mantener el abdomen contraído y completar 30 repeticiones.
Por último tienes que realizar bicicletas al estilo pilates. El broche final es este ejercicio que termina de trabajar todo el abdomen. Para hacerlo tienes que tumbarte boca arriba, elevar el torso y llevar un codo hacia la rodilla contraria mientras la otra se estira por completo. Aconsejamos no tirar del cuello, mantener los codos cerrados y exhalar al rotar. Haz 30 segundos en un sentido y 30 segundos en el otro.