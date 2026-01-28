Ejercicio: 3 consejos que se volvieron tendencia porque te mantienen activo en casa y son fáciles de hacer
Una forma de mejorar tu movilidad, postura y circulación fácil y sin gastar dinero. Ideal para quienes trabajan frente a una computadora o no quieren ir al gimnasio.
Mantenerse activo con ejercicio es clave para una buena salud, pero no siempre hay dinero o tiempo para ir al gimnasio o practicar un deporte. Frente a esta situación, hemos encontrado una rutina con ejercicios simples, sin costo y de corta duración que se puede hacer en casa sin importar el momento del día.
La rutina se completa en minutos, pero si quieres potenciar resultados puedes sumar una caminata diaria de 30 minutos. En caso de quieras hacer te recomendamos que pruebes la caminata de granjero, la tendencia de salir a caminar con bolsas o mancuernas en las manos para tonificar el abdomen.
Te Podría Interesar
Los ejercicios que se volvieron tendencia
Los estiramientos en la silla son clave para mover el cuerpo cuando estás trabajando o estudiando. Se recomienda hacer rotaciones suaves de hombros, cuello y muñecas para aflojar tensiones. Sumá algunos levantamientos de talones para activar las piernas y despertar el metabolismo.
Levantarse de la silla una vez por hora también es clave para mantenerse en forma. Cada 45 o 60 minutos, caminá un poco, estirá los brazos y espalda o cambiá la postura. Con unos pocos pasos activas la circulación de sangre y ponés en movimiento los músculos, contrarrestando las consecuencias del sedentarismo.
Y sumar pasos siempre será la mejor opción para mantenerte activo. Por ejemplo, bajarte una parada antes en el colectivo, no usar el auto para ir a hacer un trámite o subir escaleras. No es necesario entrenar, pero sí es clave para notar una diferencia que incorpores movimientos naturales.