El set de ollas que más se vende hoy en Mercado Libre

Este set de ollas en Mercado Libre apunta a quienes cocinan seguido y buscan orden. Es una de las mejores ofertas.

En Mercado Libre, un juego de ollas se roba miradas por su precio. Con descuento del 33%, en cuotas y como uno de los más vendidos. La oferta corresponde a la batería de cocina Hudson línea Daily, modelo DAY01. Son cinco piezas pensadas para el ritmo diario. Incluye una sartén de 24 cm, dos cacerolas con tapa de 24 y 18 cm, dos separadores y un cocinero de silicona.

Un juego de ollas del más vendido El material es aluminio de 2 mm de espesor. Ese dato importa. El calor se reparte de forma pareja y evita puntos fríos. Eso ayuda a lograr cocciones parejas y tiempos más cortos. El revestimiento antiadherente reduce el uso de aceite y simplifica el lavado luego de cada comida.

ollas 2 El set funciona en cocinas a gas y eléctricas tradicionales. Aun así, responde bien en el uso diario si se respetan las indicaciones. Fuego moderado, llama por debajo de la base y nada de productos abrasivos. Con esos cuidados, las piezas mantienen su estado por más tiempo.