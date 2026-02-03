El set de ollas que más se vende hoy en Mercado Libre
Este set de ollas en Mercado Libre apunta a quienes cocinan seguido y buscan orden. Es una de las mejores ofertas.
En Mercado Libre, un juego de ollas se roba miradas por su precio. Con descuento del 33%, en cuotas y como uno de los más vendidos. La oferta corresponde a la batería de cocina Hudson línea Daily, modelo DAY01. Son cinco piezas pensadas para el ritmo diario. Incluye una sartén de 24 cm, dos cacerolas con tapa de 24 y 18 cm, dos separadores y un cocinero de silicona.
Un juego de ollas del más vendido
El material es aluminio de 2 mm de espesor. Ese dato importa. El calor se reparte de forma pareja y evita puntos fríos. Eso ayuda a lograr cocciones parejas y tiempos más cortos. El revestimiento antiadherente reduce el uso de aceite y simplifica el lavado luego de cada comida.
El set funciona en cocinas a gas y eléctricas tradicionales. Aun así, responde bien en el uso diario si se respetan las indicaciones. Fuego moderado, llama por debajo de la base y nada de productos abrasivos. Con esos cuidados, las piezas mantienen su estado por más tiempo.
El tamaño de las ollas resulta práctico. La cacerola de 24 cm alcanza para guisos, pastas o sopas familiares. La de 18 cm rinde para salsas, arroz o comidas rápidas. La sartén de 24 cm sirve tanto para carnes como para salteados simples. Todo encaja en cocinas chicas y medianas.
Otro punto que suma es el precio. Cuesta 84.463 pesos con 33% de descuento y opción de pago en cuotas. En el mercado local, un set similar suele superar ese valor sin tapas o sin antiadherente. Esa diferencia explica el volumen de ventas y las reseñas positivas.