Romero en el dormitorio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En los últimos días se ha vuelto tendencia poner un frasco con romero en el dormitorio: que beneficios tiene en casa.

El romero puede mejorar el descanso y las energías en el hogar. Foto: Archivo

El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina y coctelería, pero en los últimos años también creció el interés de sus beneficios dentro del hogar, especialmente en el dormitorio, donde su aroma puede infuir positivamente en el descanso y en el bienestar.

Esta planta tiene una fragancia herbal fresca que puede funcionar como relajante natural y contribuir a reducir el estrés y la ansiedad acumulados durante el día. Estudios en aromaterapia señalan que el olor del romero puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés.

Otros beneficios del romero Otros estudios afirman que el romero también tiene un efecto positivo en la concentración y en la memoria. En este sentido, inhalar el aroma del romero podría mejorar el rendimiento cognitivo.

Por otro lado, quienes quieren mejorar su entorno con una mejor energía, el romero también es valorado en el Feng Shui por su potente capacidad para limpiar energías negativas, proteger el hogar y atraer properidad y claridad mental. Ponerlo en un frasco en el dormitorio se puede relacionar con una protección durante el sueño.