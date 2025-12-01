Presenta:

Tendencias

|

Receta

Revolucioná tus desayunos: receta de pan de lino y chía alto en fibra

Ideal para quienes buscan opciones saludables: esta receta de pan de lino y chía combina textura, sabor y facilidad en un solo paso.

Candela Spann

Pan sin culpa: receta de pan de lino y chía ideal para cualquier dieta.

Pan sin culpa: receta de pan de lino y chía ideal para cualquier dieta.

Crudteka

Si buscás una opción saludable, sin harinas y muy rendidora, esta receta de pan de lino y chía es ideal para sumar a tus desayunos o comidas. Su textura esponjosa y su sabor suave lo vuelven perfecto tanto para preparaciones dulces como saladas. Además, se hace con pocos ingredientes y en muy poco tiempo.

Rinde: 1 pan chico o 8 a 10 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes para un pan perfecto

  • 1 taza de harina de lino (lino molido).

  • 3 cucharadas de semillas de chía.

  • 1 taza de agua tibia.

  • 2 huevos.

  • 1 cucharadita de polvo para hornear.

  • 1 cucharadita de sal.

  • 1 cucharada de aceite de oliva.

Incluso podés agregarle más semillas por encima
En esta receta, el gel de chía reemplaza parte del efecto del amasado tradicional.

En esta receta, el gel de chía reemplaza parte del efecto del amasado tradicional.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Mezclá las semillas de chía con el agua tibia y dejá reposar 10 minutos hasta que forme un gel.

2. En un bowl, mezclá la harina de lino, la sal y el polvo para hornear.

3. Agregá los huevos, el gel de chía y el aceite de oliva. Mezclá bien hasta obtener una masa espesa y uniforme.

4. Verté la mezcla en un molde pequeño previamente engrasado o forrado con papel manteca.

5. Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 35–45 minutos, hasta que el pan esté firme y dorado.

6. Dejá enfriar completamente antes de cortar para que mantenga su estructura.

Un pan súper saludable
Esta receta funciona sin gluten porque el lino y la chía actúan como aglutinantes naturales.

Esta receta funciona sin gluten porque el lino y la chía actúan como aglutinantes naturales.

Este pan es una excelente alternativa para quienes buscan opciones bajas en carbohidratos. La chía y el lino actúan como espesantes naturales, ayudando a que la masa leve sin usar harinas. Conservá esta receta en la heladera hasta 5 días o cortá en rodajas y freezá para usar cuando quieras. ¡Disfrutá de un buen pan!.

Archivado en

Notas Relacionadas