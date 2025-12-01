Revolucioná tus desayunos: receta de pan de lino y chía alto en fibra

Si buscás una opción saludable, sin harinas y muy rendidora, esta receta de pan de lino y chía es ideal para sumar a tus desayunos o comidas. Su textura esponjosa y su sabor suave lo vuelven perfecto tanto para preparaciones dulces como saladas. Además, se hace con pocos ingredientes y en muy poco tiempo.

1. Mezclá las semillas de chía con el agua tibia y dejá reposar 10 minutos hasta que forme un gel .

En esta receta, el gel de chía reemplaza parte del efecto del amasado tradicional.

2. En un bowl, mezclá la harina de lino , la sal y el polvo para hornear.

3. Agregá los huevos, el gel de chía y el aceite de oliva. Mezclá bien hasta obtener una masa espesa y uniforme.

4. Verté la mezcla en un molde pequeño previamente engrasado o forrado con papel manteca.

5. Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 35–45 minutos, hasta que el pan esté firme y dorado.

6. Dejá enfriar completamente antes de cortar para que mantenga su estructura.

Un pan súper saludable Esta receta funciona sin gluten porque el lino y la chía actúan como aglutinantes naturales. MyRealFood

Este pan es una excelente alternativa para quienes buscan opciones bajas en carbohidratos. La chía y el lino actúan como espesantes naturales, ayudando a que la masa leve sin usar harinas. Conservá esta receta en la heladera hasta 5 días o cortá en rodajas y freezá para usar cuando quieras. ¡Disfrutá de un buen pan!.