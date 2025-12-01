Revolucioná tus desayunos: receta de pan de lino y chía alto en fibra
Ideal para quienes buscan opciones saludables: esta receta de pan de lino y chía combina textura, sabor y facilidad en un solo paso.
Si buscás una opción saludable, sin harinas y muy rendidora, esta receta de pan de lino y chía es ideal para sumar a tus desayunos o comidas. Su textura esponjosa y su sabor suave lo vuelven perfecto tanto para preparaciones dulces como saladas. Además, se hace con pocos ingredientes y en muy poco tiempo.
Rinde: 1 pan chico o 8 a 10 porciones
Ingredientes para un pan perfecto
1 taza de harina de lino (lino molido).
3 cucharadas de semillas de chía.
1 taza de agua tibia.
2 huevos.
1 cucharadita de polvo para hornear.
1 cucharadita de sal.
1 cucharada de aceite de oliva.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Mezclá las semillas de chía con el agua tibia y dejá reposar 10 minutos hasta que forme un gel.
2. En un bowl, mezclá la harina de lino, la sal y el polvo para hornear.
3. Agregá los huevos, el gel de chía y el aceite de oliva. Mezclá bien hasta obtener una masa espesa y uniforme.
4. Verté la mezcla en un molde pequeño previamente engrasado o forrado con papel manteca.
5. Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 35–45 minutos, hasta que el pan esté firme y dorado.
6. Dejá enfriar completamente antes de cortar para que mantenga su estructura.
Este pan es una excelente alternativa para quienes buscan opciones bajas en carbohidratos. La chía y el lino actúan como espesantes naturales, ayudando a que la masa leve sin usar harinas. Conservá esta receta en la heladera hasta 5 días o cortá en rodajas y freezá para usar cuando quieras. ¡Disfrutá de un buen pan!.