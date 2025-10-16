Reinventá tus comidas con esta receta de tarta de espinaca y huevo casera
Ideal para viandas o almuerzos rápidos, esta receta de tarta combina espinaca, huevo y queso en un plato delicioso y nutritivo.
Esta receta de tarta de espinaca y huevo es un clásico de la cocina casera argentina. Ideal para el almuerzo o la vianda del trabajo, combina vegetales frescos, sabor y practicidad. Se puede preparar con masa comprada o casera, y queda igual de rica caliente o fría. Un plato simple, nutritivo y lleno de sabor de hogar.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- Masa para tarta (hojaldrada o criolla).
- Espinaca fresca 1 atado grande (o 300 g cocida y escurrida).
- Cebolla 1.
- Ajo 1 diente.
- Huevos 4.
- Queso rallado 3 cdas.
- Queso fresco o mozzarella 100 g.
- Crema de leche 3 cdas (opcional).
- Sal y pimienta a gusto.
- Nuez moscada una pizca.
- Aceite de oliva o manteca para saltear.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lavá bien la espinaca, cocinala unos minutos al vapor o hervila apenas hasta que se ablande. Escurrila y picala groseramente.
- En una sartén, salteá la cebolla picada con el ajo hasta que esté transparente.
- Agregá la espinaca picada, mezclá bien y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Retirá del fuego y dejá enfriar un poco.
- En un bol, batí los huevos con el queso rallado y la crema.
- Uní la mezcla de espinaca con los huevos y el queso, integrando bien todo.
- Colocá la masa en una tartera enmantecada, pinchala con un tenedor y volcá el relleno.
- Sumá trocitos de queso fresco o mozzarella por encima y tapála con la segunda tapa.
- Horneá a 180 °C por unos 30 a 35 minutos, hasta que el relleno esté firme y la masa dorada.
- Dejála reposar unos minutos antes de cortar para que mantenga la forma.
- La tarta de espinaca y huevo es una receta que nunca falta en las mesas argentinas: se prepara rápido, rinde mucho y gusta a todos. En algunas casas se le agrega ricota para variar. Se conserva perfecta en la heladera por 3 días y también se puede freezar en porciones, ideal para tener una comida casera lista en cualquier momento. ¡Y a disfrutar!.