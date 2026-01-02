Receta de xató catalán paso a paso: ensalada clásica mediterránea

Esta receta de xató catalán es una preparación tradicional ideal para el verano, conocida por su equilibrio entre sabores intensos y frescos. La combinación de escarola, bacalao , anchoas y una salsa espesa a base de frutos secos convierte esta receta en un plato emblemático de la gastronomía catalana.

Tradicionalmente, la receta se elaboraba en grupo, fomentando la convivencia y la celebración.

1- Lava bien la escarola, escúrrela y colócala en un bol grande.

2- Añade el bacalao desmigado, el atún, las anchoas y las aceitunas.

3- Para la salsa, tritura las almendras, avellanas, pan, ajo y pulpa de ñora.

4- Incorpora poco a poco el aceite y el vinagre hasta obtener una salsa espesa.

5- Ajusta de sal según sea necesario.

6- Mezcla la salsa con la ensalada justo antes de servir para conservar la textura.

La receta del xató varía ligeramente según la localidad catalana donde se prepare. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El xató catalán es una receta que representa a la perfección la riqueza de la cocina tradicional del Mediterráneo. Su salsa cremosa y potente contrasta de forma armoniosa con la frescura de la escarola y la intensidad del pescado. Esta receta es ideal para el verano, ya que se sirve fría y resulta muy nutritiva sin ser pesada. Además, permite adaptaciones según gustos personales, manteniendo siempre su esencia original. Preparar xató en casa es una excelente forma de disfrutar sabores auténticos, compartir una comida especial y conocer una tradición gastronómica con mucha historia. ¡A disfrutar!