Receta perfecta de pan de queso, listos en solo 5 pasos ¡te encantarán!

Receta de pan de queso, pancitos caseros suaves y sabrosos, ideales para acompañar comidas o disfrutar recién horneados.

Candela Spann

Pancitos de queso fáciles

Esta receta de pan de queso es ideal para quienes buscan pancitos caseros, suaves y llenos de sabor. El queso aporta humedad y un aroma irresistible, logrando una miga tierna y una corteza dorada. Es una delicia simple, rápida y perfecta para acompañar desayunos, meriendas o comidas. ¡Manos a la obra!

Receta de pan de queso casero
Ingredientes (rinde 12 unidades)

  • Harina de trigo — 300 gramos
  • Queso rallado — 200 gramos
  • Leche — 200 mililitros
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)
  • Aceite — 50 mililitros
  • Polvo de hornear — 10 gramos
  • Sal — 5 gramos

Paso a paso para crear un pan de queso delicioso

1- Mezclar la harina de trigo, el queso rallado, el polvo de hornear y la sal.

2- Agregar el huevo, la leche y el aceite.

3- Integrar todo hasta formar una masa suave.

4- Formar bollitos y colocarlos en una placa para horno.

5- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que los panes de queso estén dorados.

Cómo hacer pan de queso, la receta perfecta

De la cocina a la mesa

El pan de queso es una preparación simple, rendidora y deliciosa. Esta receta permite lograr pancitos suaves por dentro y dorados por fuera, con un sabor intenso a queso que los hace irresistibles. Son ideales para acompañar comidas, preparar sándwiches o simplemente disfrutar solos, recién horneados. Además, se pueden personalizar agregando hierbas, más tipos de queso o incluso un toque de ajo. Su preparación rápida y con ingredientes básicos hace que sean perfectos para cualquier momento del día. ¡A disfrutar!

