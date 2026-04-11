Receta perfecta de pan de queso, listos en solo 5 pasos ¡te encantarán!
Esta receta de pan de queso es ideal para quienes buscan pancitos caseros, suaves y llenos de sabor. El queso aporta humedad y un aroma irresistible, logrando una miga tierna y una corteza dorada. Es una delicia simple, rápida y perfecta para acompañar desayunos, meriendas o comidas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 12 unidades)
- Harina de trigo — 300 gramos
- Queso rallado — 200 gramos
- Leche — 200 mililitros
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Aceite — 50 mililitros
- Polvo de hornear — 10 gramos
- Sal — 5 gramos
Paso a paso para crear un pan de queso delicioso
1- Mezclar la harina de trigo, el queso rallado, el polvo de hornear y la sal.
2- Agregar el huevo, la leche y el aceite.
3- Integrar todo hasta formar una masa suave.
4- Formar bollitos y colocarlos en una placa para horno.
5- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que los panes de queso estén dorados.
De la cocina a la mesa
El pan de queso es una preparación simple, rendidora y deliciosa. Esta receta permite lograr pancitos suaves por dentro y dorados por fuera, con un sabor intenso a queso que los hace irresistibles. Son ideales para acompañar comidas, preparar sándwiches o simplemente disfrutar solos, recién horneados. Además, se pueden personalizar agregando hierbas, más tipos de queso o incluso un toque de ajo. Su preparación rápida y con ingredientes básicos hace que sean perfectos para cualquier momento del día. ¡A disfrutar!