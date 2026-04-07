Receta de churros que explotan de crocantes con pocos ingredientes

Si hay un clásico irresistible para la merienda o el mate , esta receta de churros es todo lo que necesitás. Crocantes por fuera, suaves por dentro, los churros son pura tradición y placer. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, vas a lograr un resultado espectacular sin salir de casa.

1- En una olla, calentá el agua junto con la sal y el azúcar opcional hasta que hierva.

2- Retirá del fuego y agregá de golpe la harina, mezclando enérgicamente hasta formar una masa homogénea.

3- Pasá la masa a una churrera o manga con pico rizado.

4- Calentá el aceite en una sartén profunda.

5- Formá los churros directamente sobre el aceite caliente, cortando del tamaño deseado.

6- Freí hasta que estén dorados y crocantes.

7- Retiralos y colocalos sobre papel absorbente.

8- Espolvoreá con azúcar mientras aún están calientes.

Indreíbles quedarn estos churos

De la cocina a la mesa

Hacer churros en casa es mucho más fácil de lo que parece y el resultado vale totalmente la pena. Esta receta te permite disfrutar de un clásico bien argentino para el mate, con ese toque casero que los hace únicos. Podés acompañarlos con dulce de leche, chocolate caliente o comerlos solos, recién hechos, que son una bomba. Además, es una opción económica y rendidora para compartir en familia o con amigos. Animate a prepararlos y vas a ver cómo se convierten en un infaltable en tus meriendas. ¡Nada como el aroma de churros recién hechos en casa!.