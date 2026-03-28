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Receta

Receta de backlava un postre que podrás disfrutar en pocos pasos

Probá esta receta de baklava, crocante, dulce y aromático, un clásico oriental perfecto para lucirte con un postre diferente.

Candela Spann

Con esta receta obtendrás el baklava más rico que vas a probar

Con esta receta obtendrás el baklava más rico que vas a probar

Pequerecetas

Esta receta de baklava con pistachos es una versión exquisita del clásico de Medio Oriente. Con capas finas de masa filo, un relleno intenso de pistachos y un almíbar perfumado, logra un equilibrio perfecto entre crocante y dulzura. Ideal para ocasiones especiales o para sorprender con un postre elegante y distinto.

Un postre delicioso
Muchas versiones de esta receta usan frutos secos premium.

Muchas versiones de esta receta usan frutos secos premium.

Rinde: 12 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de masa filo.
  • 300 gramos de pistachos.
  • 200 gramos de manteca.
  • 200 gramos de azúcar.
  • 200 mililitros de agua.
  • 100 gramos de miel.
  • 5 gramos de canela.
  • 5 gramos de esencia de vainilla.
  • 1 limón (jugo).

Paso a paso para crear un backlava delicioso

1- Picá los pistachos y mezclalos con la canela.

2- Derretí la manteca.

3- En una fuente, colocá capas de masa filo pinceladas con manteca.

4- Agregá una capa de pistachos y repetí el proceso formando varias capas.

5- Cortá el baklava antes de hornear.

6- Llevá a horno medio hasta que esté dorado y crocante.

7- Prepará un almíbar con el agua, el azúcar, la miel, la vainilla y el jugo de limón.

8- Volcá el almíbar caliente sobre el baklava frío.

9- Dejá reposar para que absorba bien el almíbar.

Receta de backlava paso a paso
Esta receta de backlava con pistachos es una de las más valoradas.

Esta receta de backlava con pistachos es una de las más valoradas.

De la cocina a la mesa

Esta receta de baklava con pistachos es una verdadera joya de la pastelería. El sabor intenso de los pistachos combinado con la textura crocante de la masa filo y el dulzor del almíbar crea una experiencia única. El secreto está en usar buena cantidad de manteca para lograr capas bien definidas y crocantes. Es un postre ideal para servir en porciones pequeñas, ya que es muy dulce y rendidor. Perfecto para acompañar un café o té. ¡Y listo!.

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