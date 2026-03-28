Receta de backlava un postre que podrás disfrutar en pocos pasos
Probá esta receta de baklava, crocante, dulce y aromático, un clásico oriental perfecto para lucirte con un postre diferente.
Esta receta de baklava con pistachos es una versión exquisita del clásico de Medio Oriente. Con capas finas de masa filo, un relleno intenso de pistachos y un almíbar perfumado, logra un equilibrio perfecto entre crocante y dulzura. Ideal para ocasiones especiales o para sorprender con un postre elegante y distinto.
Rinde: 12 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de masa filo.
- 300 gramos de pistachos.
- 200 gramos de manteca.
- 200 gramos de azúcar.
- 200 mililitros de agua.
- 100 gramos de miel.
- 5 gramos de canela.
- 5 gramos de esencia de vainilla.
- 1 limón (jugo).
Paso a paso para crear un backlava delicioso
1- Picá los pistachos y mezclalos con la canela.
2- Derretí la manteca.
3- En una fuente, colocá capas de masa filo pinceladas con manteca.
4- Agregá una capa de pistachos y repetí el proceso formando varias capas.
5- Cortá el baklava antes de hornear.
6- Llevá a horno medio hasta que esté dorado y crocante.
7- Prepará un almíbar con el agua, el azúcar, la miel, la vainilla y el jugo de limón.
8- Volcá el almíbar caliente sobre el baklava frío.
9- Dejá reposar para que absorba bien el almíbar.
De la cocina a la mesa
Esta receta de baklava con pistachos es una verdadera joya de la pastelería. El sabor intenso de los pistachos combinado con la textura crocante de la masa filo y el dulzor del almíbar crea una experiencia única. El secreto está en usar buena cantidad de manteca para lograr capas bien definidas y crocantes. Es un postre ideal para servir en porciones pequeñas, ya que es muy dulce y rendidor. Perfecto para acompañar un café o té. ¡Y listo!.