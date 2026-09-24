¿Quién dijo que necesitás harina? Aros de cebolla crocantes y deliciosos
Aros de cebolla sin harinas, dorados y crocantes: una receta fácil y deliciosa para disfrutar como snack o sumar a una picada diferente.
Los aros de cebolla sin harinas son una de esas recetas perfectas para preparar un snack diferente. Quedan dorados, crocantes por fuera y tiernos por dentro, sin necesidad de usar harina de trigo. Con pocos ingredientes preparalos y te los pedirán siempre. ¡Manos a la obra!
Te brindamos el gran secreto de cocina para conseguir una buena textura está en pasar los aros por de cebolla por huevo y una mezcla de queso rallado con condimentos, presionando suavemente para que el rebozado quede bien adherido.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 2 cebollas grandes
- 2 huevos
- 100 gr de queso rallado
- ½ cucharadita de pimentón
- ½ cucharadita de orégano
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharada de aceite de oliva
Pasos
- Prepará las cebollas: pelá las cebollas y cortalas en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor. Separá cuidadosamente los anillos.
- Prepará el rebozado: en un bowl batí los huevos con sal y pimienta. En otro recipiente mezclá el queso rallado, el pimentón y el orégano.
- Rebozá los aros: pasá cada aro primero por el huevo y después por la mezcla de queso, presionando suavemente para que quede bien adherida.
- El gran secreto de esta receta: colocá los aros sobre una placa apenas aceitada y asegurate de que no queden amontonados. Esto permite que el calor los dore de manera pareja.
- Horneá: llevá a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción, hasta que estén dorados y crocantes.
- Serví: dejalos reposar unos minutos y disfrutalos tibios.