Para qué sirve agregar sal junto con el jabón en el lavarropas

La sal de mesa, utilizada con moderación en el lavarropas, potencia el efecto del detergente, ayuda a que los colores duren más.

En la búsqueda constante por maximizar el rendimiento del lavado sin realizar gastos extra en productos comerciales, un recurso económico gana terreno: añadir sal de mesa en el lavarropas junto con el detergente habitual.

Sal para el lavado Aunque no se trata de una fórmula mágica para todas las prendas, este truco popular ofrece beneficios concretos si se aplica de manera adecuada y con moderación.

El cloruro de sodio actúa como un potenciador natural del detergente diario. Entre sus principales ventajas se destacan que colabora en la fijación de las tinturas en los tejidos, evitando que las prendas pierdan su intensidad con los lavados.

Además, ayuda a aflojar la suciedad difícil en las fibras y combate olores indeseados adheridos a la ropa. Aporta firmeza a tejidos rústicos y contribuye a reducir la formación de pelotitas en ciertos tipos de tela.

Cómo aplicarlo correctamente El método más recomendado consiste en incorporar una cucharada pequeña de sal fina en el compartimento del jabón o espolvorear suavemente sobre las prendas antes de iniciar el ciclo. Para tratar manchas puntuales, también se puede preparar una pasta suave con agua y sal para aplicar directamente sobre la mancha.