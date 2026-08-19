Qué desayuna Bad Bunny y cuál es su rutina cada mañana

A los 32 años, Bad Bunny mantiene una rutina que combina alimentación, ejercicio y algunos hábitos sencillos. El cantante puertorriqueño contó cómo comienza sus mañanas y qué suele comer antes de afrontar sus compromisos. Su desayuno tiene como protagonistas a los huevos, la palta y el pastrami.

En una entrevista con Vogue USA, dentro del formato “73 preguntas con…”, el artista explicó brevemente cómo organiza sus primeras horas del día. “Me levanto, desayuno, entreno, me hago un café, me baño y… para el venue”, contó. De esta manera, resumió una rutina que adapta a sus días de trabajo y presentaciones.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su desayuno. Bad Bunny contó que suele comer huevos con palta o, en algunas ocasiones, huevos con pastrami. Se trata de una combinación que aporta proteínas y grasas, aunque las cantidades y el resto de la alimentación son importantes para determinar el valor nutricional de una comida.

El cantante también habló en otras oportunidades sobre su relación con la comida. En una entrevista con Ibai Llanos explicó que intenta mantener un equilibrio y que no busca eliminar por completo sus comidas favoritas. Incluso reconoció que disfruta de las hamburguesas y la pizza, aunque procura reservarlas para determinadas ocasiones.

Bad Bunny El entrenamiento es un hábito en la rutina matutina de Bad Bunny El entrenamiento es otro de los hábitos que forman parte de sus mañanas. Bad Bunny ha contado que el ejercicio ocupa un lugar importante cuando tiene un objetivo concreto. Esto quedó especialmente expuesto durante su preparación para distintas presentaciones y su participación vinculada a la lucha libre.