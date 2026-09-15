Qué comer a los 50 años: los alimentos que debes incluir en tu dieta

Tu cuerpo cambia al cumplir los 50 años . La alimentación necesita adaptarse a esta nueva etapa para mantener la vitalidad y proteger los huesos. Sumar ciertos alimentos marcará una diferencia.

El yogurt griego resulta indispensable para cuidar tus huesos y la masa muscular . Este alimento aporta una gran cantidad de calcio y proteínas de alta calidad. Además ayuda a mantener la digestión.

Los pescados grasos como el salmón o la sardina son aliados valiosos para el corazón. Contienen grasas saludables que protegen las arterias y reducen el riesgo de inflamación. Consumirlos de manera regular cuida la memoria y favorece la función cerebral.

Las verduras de hoja verde como la espinaca y el brócoli aportan abundante hierro y magnesio. Estos vegetales combaten el cansancio diario y aseguran que los músculos trabajen de forma adecuada.

A nivel nutricional, las sardinas son tan beneficiosas como el salmón, pero son mucho más económicas.

Los frutos secos como las nueces y almendras ofrecen grasas buenas que benefician la salud arterial y calman el hambre entre comidas sin sumar azúcares. Un puñado diario es suficiente para obtener sus beneficios.

Las recetas de guisos y platos típicos argentino volvieron a copar las redes sociales. Shutterstock

Las legumbres como las lentejas y los garbanzos ayudan a controlar los niveles de colesterol en sangre. Tienen un alto contenido de fibra que mejora el tránsito intestinal y estabiliza el azúcar.

Las frutas cítricas como la naranja y el kiwi aportan la vitamina C necesaria para producir colágeno, cuidar las articulaciones y mantener la piel con un aspecto sano y fresco.