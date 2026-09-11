Molinos Río de la Plata ingresa al negocio de galletitas con una planta en Tucumán

La compra del complejo en Tucumán permitirá a Molinos Río de la Plata ingresar en el competitivo mercado de galletitas.

Molinos Río de la Plata anunció su ingreso a la categoría de galletitas a partir de la adquisición de un complejo industrial ubicado en Tucumán, con capacidad para producir crackers, galletas dulces, rellenas y bizcochos.

La operación contempla la incorporación de una planta perteneciente a Complejo Alimenticio San Salvador, que inició sus actividades en 2011. El establecimiento cuenta con instalaciones para cubrir las distintas etapas del proceso productivo, desde la recepción y almacenamiento del trigo hasta la molienda, fabricación, envasado y almacenamiento de los productos terminados para su posterior despacho.

La entrega de la planta a Molinos está prevista para noviembre de 2026, una vez cumplidas las condiciones habituales para este tipo de operaciones. El acuerdo también contempla el traspaso del personal que actualmente desarrolla las tareas vinculadas con la operación de las instalaciones.

Con esta adquisición, la compañía suma una nueva categoría a su negocio de alimentos y utilizará sus marcas para desarrollar la oferta de galletas en el mercado argentino. La incorporación de la planta también le permitirá contar con una plataforma productiva para ampliar el negocio y proyectarlo hacia otros mercados.

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, señaló que la operación forma parte de una estrategia de crecimiento de largo plazo y destacó el ingreso a una categoría nueva para la compañía. “Esta adquisición representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento de largo plazo y una apuesta para ingresar a una nueva categoría como la de galletas”, afirmó.