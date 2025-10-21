Presenta:

Prepará la receta de galletas de arroz icon sólo dos ingredientes crocantes y fáciles

Seguí esta receta de galletas de arroz y obtené un snack sano y natural, ideal para la merienda de chicos y grandes.

Candela Spann

Esta receta de galletas de arroz integral &nbsp;se conserva mejor en un recipiente hermético a temperatura ambiente, manteniendo su crocancia varios días.

Ligeras, simples y súper saludables, estas galletas de arroz son ideales como snack o para acompañar comidas. Solo necesitás dos ingredientes para preparar esta receta y un poco de paciencia para obtener un resultado crujiente y natural. Siempre son más ricas si las prepararás en tu cocina

Ingredientes

Rinde: 10–12 galletas

  • Arroz, 200 g.
  • Agua, 100–120 ml (aproximadamente, para unir la masa).
Con solo dos ingredientes creá unas galletas deliciosas
La receta de galletas de arroz integral y agua es ideal para quienes buscan un snack 100% natural y sin azúcares añadidos.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Lavá bien el arroz y dejalo remojar en agua durante 4–6 horas para ablandarlo.

  2. Escurrí el arroz y colocá en una procesadora o licuadora. Agregá de a poco el agua hasta formar una pasta espesa.

  3. Precalentá el horno a 180°C y prepará una placa con papel manteca.

  4. Formá pequeñas porciones de pasta y aplastalas sobre la placa para dar forma de galleta.

  5. Horneá durante 25–30 minutos, dándoles vuelta a la mitad del tiempo, hasta que estén doradas y firmes.

  6. Dejá enfriar completamente sobre una rejilla; van a endurecerse y quedar crujientes.

Puedes acompañarlas con algunos dips
En esta receta de galletas de arroz integral y agua, el remojo del arroz es clave para que la masa se una y logre una textura crujiente.

Estas galletas son 100% naturales, sin azúcar ni grasa añadida. Conservalas en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3–4 días. Tip curioso: podés agregar hierbas secas o especias al arroz antes de hornear para darles un toque diferente, como romero, orégano o cúrcuma. También se pueden triturar en polvo para usar como base en otras recetas saludables. ¡Dale un giro a tu alimentación!.

