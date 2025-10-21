Prepará la receta de galletas de arroz icon sólo dos ingredientes crocantes y fáciles

Ligeras, simples y súper saludables, estas galletas de arroz son ideales como snack o para acompañar comidas. Solo necesitás dos ingredientes para preparar esta receta y un poco de paciencia para obtener un resultado crujiente y natural. Siempre son más ricas si las prepararás en tu cocina

Arroz, 200 g.

Agua, 100–120 ml (aproximadamente, para unir la masa).

Con solo dos ingredientes creá unas galletas deliciosas La receta de galletas de arroz integral y agua es ideal para quienes buscan un snack 100% natural y sin azúcares añadidos. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Lavá bien el arroz y dejalo remojar en agua durante 4–6 horas para ablandarlo. Escurrí el arroz y colocá en una procesadora o licuadora. Agregá de a poco el agua hasta formar una pasta espesa. Precalentá el horno a 180°C y prepará una placa con papel manteca. Formá pequeñas porciones de pasta y aplastalas sobre la placa para dar forma de galleta. Horneá durante 25–30 minutos, dándoles vuelta a la mitad del tiempo, hasta que estén doradas y firmes. Dejá enfriar completamente sobre una rejilla; van a endurecerse y quedar crujientes.

Puedes acompañarlas con algunos dips En esta receta de galletas de arroz integral y agua, el remojo del arroz es clave para que la masa se una y logre una textura crujiente. Shutterstock

Estas galletas son 100% naturales, sin azúcar ni grasa añadida. Conservalas en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3–4 días. Tip curioso: podés agregar hierbas secas o especias al arroz antes de hornear para darles un toque diferente, como romero, orégano o cúrcuma. También se pueden triturar en polvo para usar como base en otras recetas saludables. ¡Dale un giro a tu alimentación!.