Prepará la receta de galletas de arroz icon sólo dos ingredientes crocantes y fáciles
Seguí esta receta de galletas de arroz y obtené un snack sano y natural, ideal para la merienda de chicos y grandes.
Ligeras, simples y súper saludables, estas galletas de arroz son ideales como snack o para acompañar comidas. Solo necesitás dos ingredientes para preparar esta receta y un poco de paciencia para obtener un resultado crujiente y natural. Siempre son más ricas si las prepararás en tu cocina
Ingredientes
Rinde: 10–12 galletas
- Arroz, 200 g.
- Agua, 100–120 ml (aproximadamente, para unir la masa).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lavá bien el arroz y dejalo remojar en agua durante 4–6 horas para ablandarlo.
Escurrí el arroz y colocá en una procesadora o licuadora. Agregá de a poco el agua hasta formar una pasta espesa.
Precalentá el horno a 180°C y prepará una placa con papel manteca.
Formá pequeñas porciones de pasta y aplastalas sobre la placa para dar forma de galleta.
Horneá durante 25–30 minutos, dándoles vuelta a la mitad del tiempo, hasta que estén doradas y firmes.
Dejá enfriar completamente sobre una rejilla; van a endurecerse y quedar crujientes.
Estas galletas son 100% naturales, sin azúcar ni grasa añadida. Conservalas en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3–4 días. Tip curioso: podés agregar hierbas secas o especias al arroz antes de hornear para darles un toque diferente, como romero, orégano o cúrcuma. También se pueden triturar en polvo para usar como base en otras recetas saludables. ¡Dale un giro a tu alimentación!.