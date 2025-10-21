Crumble de manzana y avena: receta fácil del postre más rico
Aprendé a preparar el postre de manzana con avena al horno más fácil con esta receta paso a paso. ¡Probalo!
El crumble de manzana es una receta riquísima que no podés dejar de probar. Esta versión con avena es perfecta para quienes buscan algo reconfortante pero no muy empalagoso. Es un postre versátil que se puede servir solo, con crema batida, helado o incluso un toque de yogur natural. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
3 manzanas
2 cucharadas de azúcar
1 cucharadita de canela
1/2 taza de harina
1/2 taza de avena
1/3 taza de manteca fría
3 cucharadas de azúcar rubia
Paso a paso de la receta
-
Precalentar el horno a 180°C.
Pelar y cortar las manzanas en cubos o láminas finas. Mezclarlas con azúcar y canela. Colocar en una fuente apta para horno.
En un bowl, combinar la harina, la avena y el azúcar rubia. Agregar la manteca fría en cubos y desmenuzar con los dedos hasta lograr una textura arenosa.
Cubrir las manzanas con esta mezcla sin presionar demasiado.
Hornear durante 30-35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y las manzanas burbujeen por debajo.
Dejar entibiar antes de servir. ¡Y listo!