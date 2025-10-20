Presenta:

Arrancá la semana con esta receta de cremona rellena con jamón y queso y se feliz

Si amás el olor a pan casero, esta receta te va a encantar. Cremona hojaldrada, jamón, queso y todo el sabor en cada bocado.

Candela Spann

Seguí esta receta de cremona rellena con jamón y queso y disfrutá su sabor casero.

Shutterstock

Nada como el aroma a pan casero saliendo del horno. Esta receta de cremona rellena con jamón y queso combina lo mejor de la panadería argentina con un toque salado irresistible. Ideal para compartir en una picada, merienda o desayuno dominguero, es simple de hacer y el resultado es una delicia dorada y crocante.

Ingredientes para una cremona perfecta

Rinde: 2 cremona grandes o 8 porciones

  • Harina 000, 500 g.
  • Agua tibia, 250 ml.
  • Levadura fresca, 25 g.
  • Azúcar, 1 cda.
  • Sal, 1 cdita.
  • Grasa o manteca, 50 g.
  • Jamón cocido, 200 g.
  • Queso en fetas, 200 g.
  • Aceite, cantidad necesaria.
Sumále más sabor aún con este relleno de jamón y queso
Esta receta de cremona rellena con jamón y queso tiene origen en la panadería tradicional argentina, inspirada en la clásica cremona hojaldrada.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Disolvé la levadura con el azúcar en un poco de agua tibia y dejá espumar unos minutos.
  2. En un bol grande, mezclá la harina con la sal y agregá la levadura activada junto con el resto del agua.
  3. Incorporá la grasa o manteca blanda y amasá hasta obtener una masa lisa y tierna. Dejá leudar tapada durante 40 minutos.
  4. Dividí la masa en dos partes. Estirá cada una formando un rectángulo.
  5. Cubrí con fetas de jamón y queso, enrollá como pionono y aplastá suavemente con el palo.
  6. Hacé cortes en la superficie y formá un aro o círculo.
  7. Dejá levar nuevamente 20 minutos.
  8. Pincelá con aceite y horneá a 200 °C por 25–30 minutos, hasta que esté bien dorada.
Preparate unos mates y disfrutala bocado a bocado
La receta de cremona rellena con jamón y queso puede hacerse con manteca o grasa, y ese detalle cambia totalmente su textura y sabor.

La cremona es un clásico argentino que nació en las panaderías porteñas, conocida por su forma hojaldrada y su sabor mantecoso. Podés conservarla tapada con un repasador limpio a temperatura ambiente por un día o guardarla en la heladera hasta tres días. Recalentala unos minutos en horno suave para que recupere su textura crujiente. Si te gusta el aroma a pan casero en tu cocina, no dudes en prepararlas. Acompañala con mate o un café con leche bien espumoso. ¡Y a disfrutar!.

