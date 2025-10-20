Arrancá la semana con esta receta de cremona rellena con jamón y queso y se feliz
Si amás el olor a pan casero, esta receta te va a encantar. Cremona hojaldrada, jamón, queso y todo el sabor en cada bocado.
Nada como el aroma a pan casero saliendo del horno. Esta receta de cremona rellena con jamón y queso combina lo mejor de la panadería argentina con un toque salado irresistible. Ideal para compartir en una picada, merienda o desayuno dominguero, es simple de hacer y el resultado es una delicia dorada y crocante.
Ingredientes para una cremona perfecta
Rinde: 2 cremona grandes o 8 porciones
- Harina 000, 500 g.
- Agua tibia, 250 ml.
- Levadura fresca, 25 g.
- Azúcar, 1 cda.
- Sal, 1 cdita.
- Grasa o manteca, 50 g.
- Jamón cocido, 200 g.
- Queso en fetas, 200 g.
- Aceite, cantidad necesaria.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Disolvé la levadura con el azúcar en un poco de agua tibia y dejá espumar unos minutos.
- En un bol grande, mezclá la harina con la sal y agregá la levadura activada junto con el resto del agua.
- Incorporá la grasa o manteca blanda y amasá hasta obtener una masa lisa y tierna. Dejá leudar tapada durante 40 minutos.
- Dividí la masa en dos partes. Estirá cada una formando un rectángulo.
- Cubrí con fetas de jamón y queso, enrollá como pionono y aplastá suavemente con el palo.
- Hacé cortes en la superficie y formá un aro o círculo.
- Dejá levar nuevamente 20 minutos.
- Pincelá con aceite y horneá a 200 °C por 25–30 minutos, hasta que esté bien dorada.
La cremona es un clásico argentino que nació en las panaderías porteñas, conocida por su forma hojaldrada y su sabor mantecoso. Podés conservarla tapada con un repasador limpio a temperatura ambiente por un día o guardarla en la heladera hasta tres días. Recalentala unos minutos en horno suave para que recupere su textura crujiente. Si te gusta el aroma a pan casero en tu cocina, no dudes en prepararlas. Acompañala con mate o un café con leche bien espumoso. ¡Y a disfrutar!.