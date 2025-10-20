Arrancá la semana con esta receta de cremona rellena con jamón y queso y se feliz

Nada como el aroma a pan casero saliendo del horno. Esta receta de cremona rellena con jamón y queso combina lo mejor de la panadería argentina con un toque salado irresistible. Ideal para compartir en una picada , merienda o desayuno dominguero, es simple de hacer y el resultado es una delicia dorada y crocante.

Harina 000, 500 g.

Agua tibia, 250 ml.

Levadura fresca, 25 g.

Azúcar, 1 cda.

Sal, 1 cdita.

Grasa o manteca, 50 g.

Jamón cocido, 200 g.

Queso en fetas, 200 g.

Aceite, cantidad necesaria.

Sumále más sabor aún con este relleno de jamón y queso Esta receta de cremona rellena con jamón y queso tiene origen en la panadería tradicional argentina, inspirada en la clásica cremona hojaldrada. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Disolvé la levadura con el azúcar en un poco de agua tibia y dejá espumar unos minutos. En un bol grande, mezclá la harina con la sal y agregá la levadura activada junto con el resto del agua. Incorporá la grasa o manteca blanda y amasá hasta obtener una masa lisa y tierna. Dejá leudar tapada durante 40 minutos. Dividí la masa en dos partes. Estirá cada una formando un rectángulo. Cubrí con fetas de jamón y queso, enrollá como pionono y aplastá suavemente con el palo. Hacé cortes en la superficie y formá un aro o círculo. Dejá levar nuevamente 20 minutos. Pincelá con aceite y horneá a 200 °C por 25–30 minutos, hasta que esté bien dorada.

Preparate unos mates y disfrutala bocado a bocado La receta de cremona rellena con jamón y queso puede hacerse con manteca o grasa, y ese detalle cambia totalmente su textura y sabor. Shutterstock

La cremona es un clásico argentino que nació en las panaderías porteñas, conocida por su forma hojaldrada y su sabor mantecoso. Podés conservarla tapada con un repasador limpio a temperatura ambiente por un día o guardarla en la heladera hasta tres días. Recalentala unos minutos en horno suave para que recupere su textura crujiente. Si te gusta el aroma a pan casero en tu cocina, no dudes en prepararlas. Acompañala con mate o un café con leche bien espumoso. ¡Y a disfrutar!.