Prepará este milkshake de vainilla perfecto para el verano ¡en tan solo 5 pasos!
Cremoso y bien frío: una receta de milkshake de vainilla ideal para el verano y para disfrutar con quienes más amás.
Clásico, cremoso y bien frío, el milkshake de vainilla es una receta infaltable del verano. Refrescante y simple, combina pocos ingredientes para lograr una bebida dulce y reconfortante, ideal para la tarde o como postre liviano. Una auténtica delicia que nunca falla y que le gusta a chicos y grandes. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 2 vasos grandes)
Helado de vainilla – 4 bochas grandes
Leche fría – 300 ml
Esencia de vainilla – 1 cucharadita
Azúcar o endulzante – a gusto
Para decorar (opcional)
Crema batida – a gusto
Salsa de chocolate o caramelo – a gusto
Granas o chips de chocolate – a gusto
Paso a paso para crear un milkshake de vainilla cremoso
1- Colocá en la licuadora el helado de vainilla y la leche bien fría. Esta base define la textura de la receta.
2- Sumá unas gotas de esencia de vainilla para reforzar el sabor clásico del milkshake.
3- Probá y, si hace falta, agregá azúcar o endulzante. Licuá hasta lograr una mezcla homogénea y espesa.
4- Si lo querés más frío y refrescante, podés agregar un poco de hielo y volver a licuar.
5- Serví en vasos altos y, si te gusta, terminá con crema batida por encima.
De la cocina a la mesa
El milkshake de vainilla es una receta simple y rendidora para el verano. Se prepara en minutos, no requiere cocción y se puede personalizar con toppings como chips de chocolate o salsa dulce. Ideal para disfrutar bien frío, como bebida o postre. Una exquisitez fresca y clásica, que siempre funciona en días de calor. ¡A disfrutar!