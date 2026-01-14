Presenta:

Prepará este milkshake de vainilla perfecto para el verano ¡en tan solo 5 pasos!

Cremoso y bien frío: una receta de milkshake de vainilla ideal para el verano y para disfrutar con quienes más amás.

Candela Spann

Receta fácil de milkshake de vainilla para el verano
Shutterstock

Clásico, cremoso y bien frío, el milkshake de vainilla es una receta infaltable del verano. Refrescante y simple, combina pocos ingredientes para lograr una bebida dulce y reconfortante, ideal para la tarde o como postre liviano. Una auténtica delicia que nunca falla y que le gusta a chicos y grandes. ¡Manos a la obra!

Milkshake de vainilla la receta clásica del verano
Milkshake de vainilla la receta clásica del verano

Ingredientes (rinde 2 vasos grandes)

  • Helado de vainilla – 4 bochas grandes

  • Leche fría – 300 ml

  • Esencia de vainilla – 1 cucharadita

  • Azúcar o endulzante – a gusto

Para decorar (opcional)

  • Crema batida – a gusto

  • Salsa de chocolate o caramelo – a gusto

  • Granas o chips de chocolate – a gusto

Paso a paso para crear un milkshake de vainilla cremoso

1- Colocá en la licuadora el helado de vainilla y la leche bien fría. Esta base define la textura de la receta.

2- Sumá unas gotas de esencia de vainilla para reforzar el sabor clásico del milkshake.

3- Probá y, si hace falta, agregá azúcar o endulzante. Licuá hasta lograr una mezcla homogénea y espesa.

4- Si lo querés más frío y refrescante, podés agregar un poco de hielo y volver a licuar.

5- Serví en vasos altos y, si te gusta, terminá con crema batida por encima.

Podés decorar esta delicia de verano con granas ¡quedan hermosas!
Podés decorar esta delicia de verano con granas ¡quedan hermosas!

De la cocina a la mesa

El milkshake de vainilla es una receta simple y rendidora para el verano. Se prepara en minutos, no requiere cocción y se puede personalizar con toppings como chips de chocolate o salsa dulce. Ideal para disfrutar bien frío, como bebida o postre. Una exquisitez fresca y clásica, que siempre funciona en días de calor. ¡A disfrutar!

