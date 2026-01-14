Prepará este milkshake de vainilla perfecto para el verano ¡en tan solo 5 pasos!

Clásico, cremoso y bien frío, el milkshake de vainilla es una receta infaltable del verano . Refrescante y simple, combina pocos ingredientes para lograr una bebida dulce y reconfortante, ideal para la tarde o como postre liviano. Una auténtica delicia que nunca falla y que le gusta a chicos y grandes. ¡Manos a la obra!

Milkshake de vainilla la receta clásica del verano

Granas o chips de chocolate – a gusto

Salsa de chocolate o caramelo – a gusto

Paso a paso para crear un milkshake de vainilla cremoso

1- Colocá en la licuadora el helado de vainilla y la leche bien fría. Esta base define la textura de la receta.

2- Sumá unas gotas de esencia de vainilla para reforzar el sabor clásico del milkshake.

3- Probá y, si hace falta, agregá azúcar o endulzante. Licuá hasta lograr una mezcla homogénea y espesa.

4- Si lo querés más frío y refrescante, podés agregar un poco de hielo y volver a licuar.

5- Serví en vasos altos y, si te gusta, terminá con crema batida por encima.

Podés decorar esta delicia de verano con granas ¡quedan hermosas! Shutterstock

De la cocina a la mesa

El milkshake de vainilla es una receta simple y rendidora para el verano. Se prepara en minutos, no requiere cocción y se puede personalizar con toppings como chips de chocolate o salsa dulce. Ideal para disfrutar bien frío, como bebida o postre. Una exquisitez fresca y clásica, que siempre funciona en días de calor. ¡A disfrutar!