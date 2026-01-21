Potus con hojas enormes: el cambio de ubicación que acelera su crecimiento

El potus (Epipremnum aureum) se volvió un clásico de interior por su capacidad de adaptarse. Pero adaptarse no es lo mismo que prosperar. Cuando pasa meses con poca luz y riego irregular, sigue vivo, aunque crece lento, con tallos estirados y hojas pequeñas.

Si la meta es verlo frondoso, con hojas amplias y un verde intenso, hay que darle señales de “ambiente tropical”. No hace falta complicarse: bastan luz bien ubicada, un soporte para trepar, agua en su medida y un refuerzo de nutrientes en los meses de mayor actividad.

Dónde ubicarlo para que gane tamaño La iluminación define el tamaño del follaje. El potus no necesita sol directo, pero sí mucha claridad estable. Una ventana luminosa con luz filtrada suele ser el punto ideal. Los rayos fuertes del mediodía pueden marcar o quemar las hojas; la penumbra, en cambio, hace que la planta alargue los entrenudos y produzca hojas cada vez más chicas. Hay pistas claras: tramos con pocas hojas, color apagado y crecimiento hacia un solo lado. La corrección debe ser gradual. Acerca la maceta paso a paso a una zona más clara y gírala con frecuencia para que reciba iluminación pareja.

El potus es una de las cuatro plantas de esta lista Foto: Shutterstock El potus es una de las cuatro plantas de esta lista Foto: Shutterstock En su hábitat, el potus no cuelga: trepa. Ese dato explica por qué un soporte vertical cambia el resultado. Cuando encuentra una superficie donde afirmarse, invierte energía en hojas más grandes, porque puede sostenerlas. En casa funciona un tutor de fibra de coco, una vara recubierta con musgo o una tabla con textura. La idea es que las raíces aéreas tengan dónde sujetarse. Guía los tallos hacia el soporte y sujétalos con tiras suaves, sin apretar. Mantén el tutor ligeramente húmedo para favorecer el agarre. Con el correr de las semanas, las hojas nuevas suelen salir con más cuerpo.

Riego, drenaje y mantenimiento simple El crecimiento rápido empieza por raíces sanas. Por eso, el riego no debe seguir un calendario fijo. Revisa el sustrato: si la capa superior está seca al tacto, riega; si todavía hay humedad, espera. El exceso de agua es el problema más común. Asfixia raíces y abre la puerta a pudriciones que frenan el crecimiento de golpe. La maceta debe tener agujeros de drenaje y el sustrato tiene que respirar. Una mezcla liviana con material suelto, como perlita o corteza, ayuda a evitar encharcamientos y mejora la oxigenación. Si el ambiente es muy seco, una bandeja con piedras y agua cerca puede sumar humedad sin mojar de más.