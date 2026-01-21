Potus con hojas enormes: el cambio de ubicación que acelera su crecimiento
Con buena luz, soporte vertical y riego medido, el potus responde con hojas más grandes y tallos firmes.
El potus (Epipremnum aureum) se volvió un clásico de interior por su capacidad de adaptarse. Pero adaptarse no es lo mismo que prosperar. Cuando pasa meses con poca luz y riego irregular, sigue vivo, aunque crece lento, con tallos estirados y hojas pequeñas.
Si la meta es verlo frondoso, con hojas amplias y un verde intenso, hay que darle señales de “ambiente tropical”. No hace falta complicarse: bastan luz bien ubicada, un soporte para trepar, agua en su medida y un refuerzo de nutrientes en los meses de mayor actividad.
Dónde ubicarlo para que gane tamaño
La iluminación define el tamaño del follaje. El potus no necesita sol directo, pero sí mucha claridad estable. Una ventana luminosa con luz filtrada suele ser el punto ideal. Los rayos fuertes del mediodía pueden marcar o quemar las hojas; la penumbra, en cambio, hace que la planta alargue los entrenudos y produzca hojas cada vez más chicas. Hay pistas claras: tramos con pocas hojas, color apagado y crecimiento hacia un solo lado. La corrección debe ser gradual. Acerca la maceta paso a paso a una zona más clara y gírala con frecuencia para que reciba iluminación pareja.
En su hábitat, el potus no cuelga: trepa. Ese dato explica por qué un soporte vertical cambia el resultado. Cuando encuentra una superficie donde afirmarse, invierte energía en hojas más grandes, porque puede sostenerlas. En casa funciona un tutor de fibra de coco, una vara recubierta con musgo o una tabla con textura. La idea es que las raíces aéreas tengan dónde sujetarse. Guía los tallos hacia el soporte y sujétalos con tiras suaves, sin apretar. Mantén el tutor ligeramente húmedo para favorecer el agarre. Con el correr de las semanas, las hojas nuevas suelen salir con más cuerpo.
Riego, drenaje y mantenimiento simple
El crecimiento rápido empieza por raíces sanas. Por eso, el riego no debe seguir un calendario fijo. Revisa el sustrato: si la capa superior está seca al tacto, riega; si todavía hay humedad, espera. El exceso de agua es el problema más común. Asfixia raíces y abre la puerta a pudriciones que frenan el crecimiento de golpe. La maceta debe tener agujeros de drenaje y el sustrato tiene que respirar. Una mezcla liviana con material suelto, como perlita o corteza, ayuda a evitar encharcamientos y mejora la oxigenación. Si el ambiente es muy seco, una bandeja con piedras y agua cerca puede sumar humedad sin mojar de más.
En primavera y verano, la nutrición se nota. Un fertilizante líquido para plantas de hoja, con predominio de nitrógeno, puede aplicarse cada quince días, en dosis moderada. Hazlo con el sustrato previamente húmedo para no estresar las raíces. En otoño e invierno conviene espaciarlo o pausarlo. También suma una poda selectiva: recortar tallos débiles o demasiado largos por encima de un nudo activa brotes laterales y vuelve la planta más tupida. Los cortes, además, sirven como esquejes. Puedes enraizarlos y replantarlos para rellenar huecos y así ganar volumen en la misma maceta.
El paso final suele parecer menor, pero acelera el resultado: limpiar el follaje. El polvo actúa como una película que reduce la entrada de luz y la fotosíntesis. Pasa un paño apenas húmedo cada siete días y revisa el envés, donde pueden esconderse cochinillas o ácaros. Si aparecen manchas o amarilleos, ajusta primero luz y riego antes de sumar productos. Con claridad constante, tutor, drenaje correcto, fertilización en temporada y hojas limpias, el potus gana presencia y muestra su versión más tropical. Si además recibe temperatura templada, evitará frenazos y crecerá de forma constante mejor.