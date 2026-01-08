Postales de verano: la playa de Chile con arena blanca y aguas turquesas

En verano, las playas chilenas como Totoralillo sorprenden con arena blanca y aguas turquesas únicas en el Pacífico.

Totoralillo es una de las playas chilenas más buscadas en verano. Foto: Shutterstock

En el mapa de playas chilenas, Totoralillo se convirtió en una postal de verano que parece sacada del Caribe. Ubicada a pocos kilómetros de La Serena, esta bahía sorprende por su arena blanca y aguas turquesas, un contraste que la distingue dentro del litoral del Pacífico.

La experiencia de Totoralillo El balneario se extiende en una península de apenas dos kilómetros, rodeada de caletas y formaciones rocosas que le dan un aire salvaje y pintoresco. Allí, los visitantes encuentran:

Playas tranquilas para descansar bajo el sol.

Sectores ideales para practicar surf y deportes acuáticos.

Gastronomía local con pescados y mariscos frescos. La combinación de paisaje paradisíaco y servicios turísticos convirtió a Totoralillo en uno de los destinos más buscados del verano chileno.

shutterstock_2151482449 Es un destino ideal para descansar, caminar y disfrutar del mar en verano. Foto: Shutterstock Verano con estilo caribeño Aunque está en el Pacífico, la postal de Totoralillo recuerda a las playas del Caribe: aguas cristalinas, arena clara y un entorno natural que invita a desconectarse. Es el lugar perfecto para quienes buscan sombra natural, caminatas al atardecer y un baño refrescante en aguas turquesas.