Por qué recomiendan poner vinagre para freír la pechuga de pollo y para qué sirve
Los expertos en cocina recomiendan usar vinagre de manzana para que la pechuga de pollo no se seque y quede bien jugosa.
La pechuga de pollo es el clásico comodín de la cocina. Es un plato económico y versátil. Sin embargo, a veces se seca al pasar por la sartén. Sin embargo, existe un truco con vinagre de manzana que la dejará super jugosa.
El truco con vinagre
La clave del éxito está en la acidez del vinagre que al entrar en contacto con el calor y con el pollo actúa como un ablandador natural que termina rompiendo las fibras más duras sin deshacer la pieza. El resultado entonces es una pechuga de pollo dorada por fuera y tierna por dentro.
Por otra parte, además de mejorar la textura, el vinagre de manzana tiene beneficios que van más allá del sabor. Ayuda a mejorar la digestión porque su acidez permite que el estómago pueda descomponer mejor las proteínas y favorece la absorción de minerales como el hierro.
Además, el vinagre de manzana ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre después de las comidas. Este ingrediente no domina el plato sino que permite resaltar las notas naturales del pollo logrando el equilibrio perfecto. También tiene propiedades antimicrobianas que ayudan a mantener el alimento en óptimas condiciones durante el proceso.
Cómo aplicarlo
Es posible añadoir un chorrito de vinagre directo a la sartén cuando se están sellando las pechugas. Eso ayudará a que los jugos se sellen dentro de la carne. También se puede mezclar el vinagre de manzana con ajo, hierbas aromáticas, sal y aceite. Si se trata de un pollo a la cacerola una cucharada del vinagre podrá equilibrar los sabores.
En resumen, sumar el vinagre de manzana a la rutina es una forma inteligente de transformar un plato básico en una experiencia gastronómica mucho más agradable, nutritiva y jugosa.