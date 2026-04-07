Por qué recomiendan poner vinagre para freír la pechuga de pollo y para qué sirve

Los expertos en cocina recomiendan usar vinagre de manzana para que la pechuga de pollo no se seque y quede bien jugosa.

La pechuga de pollo es el clásico comodín de la cocina. Es un plato económico y versátil. Sin embargo, a veces se seca al pasar por la sartén. Sin embargo, existe un truco con vinagre de manzana que la dejará super jugosa.

El truco con vinagre La clave del éxito está en la acidez del vinagre que al entrar en contacto con el calor y con el pollo actúa como un ablandador natural que termina rompiendo las fibras más duras sin deshacer la pieza. El resultado entonces es una pechuga de pollo dorada por fuera y tierna por dentro.

Por otra parte, además de mejorar la textura, el vinagre de manzana tiene beneficios que van más allá del sabor. Ayuda a mejorar la digestión porque su acidez permite que el estómago pueda descomponer mejor las proteínas y favorece la absorción de minerales como el hierro.

Gemini_Generated_Image_u7f0pgu7f0pgu7f0 El vinagre de manzana deja las pechugas jugosas. Fuente: IA Gemini. Además, el vinagre de manzana ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre después de las comidas. Este ingrediente no domina el plato sino que permite resaltar las notas naturales del pollo logrando el equilibrio perfecto. También tiene propiedades antimicrobianas que ayudan a mantener el alimento en óptimas condiciones durante el proceso.

Cómo aplicarlo