Por qué recomiendan poner unas gotas de suavizante en el agua al limpiar el piso

La limpieza de pisos puede sumar un toque extra de aroma con unas gotas de suavizante, pero es clave saber qué superficies pueden beneficiarse y cuáles no.

Los pisos son una de las superficies que más limpieza necesitan en casa y, por este motivo, surgen constantemente nuevos ingredientes que se pueden agregar para que huelan mejor y luzcan relucientes. Uno de los trucos que se ha popularizado consiste en agregar algunas gotas de suavizante para ropa al balde antes de pasar el trapo.

El objetivo de este método es claro: aprovechar el aroma del suavizante para dejar un perfume agradable en el hogar. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos aspectos antes de utilizarlo y saber que este producto no reemplaza a los limpiadores o desinfectantes específicos para pisos.

Antes de aplicar este truco hay que tener en cuenta el material de la superficie. Foto: Shutterstock Qué tener en cuenta antes de usarlo Antes de utilizar suavizante para limpiar los pisos, hay que tener en cuenta el tipo de superficie. No se recomienda aplicarlo sobre pisos de madera, parquet u otros materiales delicados, ya que puede dejar residuos o alterar el acabado. En estos casos, es preferible utilizar productos indicados específicamente para cada material.

De la misma forma, no hay que mezclar el suavizante con otros productos de limpieza ni utilizarlo en grandes cantidades. Unas pocas gotas pueden ser suficientes para aportar aroma, mientras que un exceso puede generar una capa de residuos sobre el piso y hacer que la superficie quede resbaladiza.

Cómo usar suavizante para limpiar el piso Quienes utilizan este truco suelen agregar una pequeña cantidad de suavizante a un balde con agua y luego pasar el trapo o la mopa de la manera habitual. No es necesario colocar una gran cantidad de producto, ya que el objetivo es principalmente aportar fragancia sin dejar una película sobre la superficie. Una forma sencilla de hacerlo es: