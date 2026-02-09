Por qué dormir con el celular cerca daña el cerebro

Dejar el celular en la mesa de luz tiene un costo oculto. Por qué dormir con el celular cerca te deja agotado.

Dejar el celular cerca de la cama parece inocente, pero deteriora el descanso y el cerebro. Especialistas en sueño advierten que este hábito interfiere en la regeneración cerebral y explica por qué muchas personas se despiertan cansadas. La tecnología altera procesos biológicos esenciales.

El celular cerca de la cama sí afecta Dormir no es solo cerrar los ojos. Durante la noche, el cerebro limpia toxinas, ordena recuerdos y regula hormonas. Para que eso ocurra, necesita oscuridad, silencio y ausencia de estímulos. El celular, incluso sin uso activo, rompe ese equilibrio con luces, vibraciones y alertas.

Expertos en envejecimiento y trastornos del sueño coinciden en el impacto negativo. Diego Suárez, especialista en envejecimiento saludable, sostiene que dormir con el teléfono cerca de la cabeza interfiere en la calidad del descanso. El cerebro queda en estado de alerta y no alcanza fases profundas del sueño.

El problema no se limita a las notificaciones. El simple hecho de tener el dispositivo cerca mantiene activo un circuito de anticipación. El cuerpo espera estímulos que no llegan, pero el cerebro no se relaja. Ese desgaste se acumula noche tras noche y se nota al despertar.

El joven no logró que le arreglaran el celular Foto: GETTY IMAGES Dormir con celular Foto: GETTY IMAGES Otro punto es la melatonina. Esta hormona regula el reloj biológico y se activa en la oscuridad. La luz de la pantalla, incluso en modo reposo, reduce su producción. Con menos melatonina, el sueño se fragmenta y la mente no completa su ciclo de reparación.