¿Tu celular Android anda lento? El truco simple que lo acelera sin borrar fotos ni desinstalar apps
Si tu Android anda lento no hace falta borrar nada. Un ajuste oculto en el navegador y las apps libera espacio, reduce fallas y devuelve fluidez en minutos.
Hay un momento en el que casi cualquier usuario de Android se siente contra la pared: el celular empieza a tardar en abrir apps, las páginas cargan lento y, de golpe, todo parece “pesado”. La reacción típica suele ser drástica: borrar fotos, desinstalar aplicaciones o hacer una limpieza a ciegas. Pero existe una alternativa mucho más simple —y bastante subestimada— que puede mejorar el rendimiento sin tocar tus archivos personales: eliminar cookies y limpiar la memoria caché.
Este “reset” controlado no convierte un equipo viejo en uno nuevo, pero sí puede recuperar fluidez, reducir bloqueos y resolver errores molestos que aparecen con el uso diario. Y lo mejor: es un proceso seguro si se hace desde las herramientas oficiales del sistema y del navegador.
Por qué cookies y caché pueden volver lento el teléfono
Cookies y caché son, en esencia, la memoria del día a día. Las cookies guardan datos de navegación (preferencias, sesiones, rastros de actividad) y la caché almacena archivos temporales para que las apps y los sitios web carguen más rápido… al principio. El problema aparece cuando esa “ayuda” se acumula durante semanas o meses.
Con el tiempo, el celular debe gestionar una montaña de datos temporales cada vez que abrís una app o entrás a una web. Eso puede traducirse en demoras, bloqueos, fallas de carga y un consumo de almacenamiento que nadie ve… hasta que el rendimiento cae.
Además, borrar cookies no solo impacta en velocidad: también recorta parte del rastro digital que se va dejando al navegar, lo que suma un punto extra en privacidad.
Cómo borrar cookies y caché en Android, paso a paso
El caso más común es Google Chrome, porque suele venir instalado y es el navegador principal en la mayoría de los teléfonos Android. Para dejarlo “liviano” otra vez:
Abrí Chrome.
Tocá el menú de tres puntos (arriba a la derecha).
Entrá en Configuración.
Andá a Privacidad y seguridad.
Tocá Borrar datos de navegación.
En “Rango de tiempo”, elegí Desde siempre para una limpieza completa.
Marcá Cookies y datos de sitios y Archivos e imágenes en caché.
Presioná Borrar datos.
El efecto suele sentirse rápido: Chrome vuelve a comportarse como si estuviera recién instalado, con menos errores al cargar páginas y una navegación más ágil. Eso sí: al borrar cookies, es probable que tengas que volver a iniciar sesión en algunos sitios.
Cachear menos, andar mejor
El navegador no es el único que acumula “basura útil”. Muchas aplicaciones —especialmente redes sociales y apps de uso intensivo— guardan archivos temporales que crecen con el tiempo. Si notás que las apps están lentas o fallan después de una actualización, limpiar su caché puede ser un buen primer auxilio.
Para hacerlo:
Entrá en Configuración del teléfono.
Tocá Aplicaciones.
Elegí la app que querés limpiar.
Andá a Almacenamiento.
Presioná Borrar caché.
En algunos casos aparece también “Borrar datos”. Ese paso es más profundo: puede cerrar sesión o reiniciar configuraciones internas, así que conviene usarlo con criterio.
Beneficios extra y hábitos que ayudan
Además del aumento de velocidad, esta limpieza trae ventajas concretas: libera espacio, reduce errores y bloqueos (sobre todo después de actualizaciones importantes), puede optimizar el consumo de datos móviles y mejora la privacidad al eliminar rastros de navegación.
¿Un plus para mantener el celular liviano? Usar modo incógnito cuando navegás sin necesidad de guardar sesiones; apoyarte en Files de Google para detectar duplicados y temporales; y repetir este mantenimiento cada tanto, especialmente cuando notás que el teléfono vuelve a “arrastrarse”.
A veces, para que Android respire, no hace falta borrar recuerdos: alcanza con limpiar el ruido.