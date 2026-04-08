Por qué deberías plantar ruda al lado del limonero y cómo beneficia a tu jardín

Los que saben de jardinería señalan que la ruda es de gran ayuda para el limonero porque combate las plagas.

En el mundo de la jardinería hay alianzas vegetales que son muy buenas y tienen su explicación. Una de las duplas tradicionales es la del limonero junto a la ruda. Es una combinación estratégica de cultivo inteligente con muchos beneficios.

Limonero y ruda El principal motivo para poner una ruda a los pies de un cítrico es por el control biológico. El aroma penetrante y amargo de esta planta actúa como un escudo potente ahuyentando de forma natural a pulgones y ácaros que debilitan a los limoneros.

limonero, mantis religiosa La ruda es una de las plantas que ayuda al limonero. A diferencia de otras malezas, la ruda no es “voraz” con los nutrientes del suelo y permite que el limonero se alimente de manera correcta mientras ella lo está protegiendo.

A eso se suma que la ruda es famosa por ser una protección energética. Se cree que la planta tiene un poder para filtrar las malas ondas y atraer la prosperidad. Por eso estar al lado del árbol que simboliza la abundancia con sus frutos es una buena elección.

Para usar esta técnica en el jardín se recomienda dejar de 30 a 50 centímetros de espacio para que las raíces de ambas plantas no se entrelacen demasiado y cada una tenga su fluj de aire. Las dos especies aman la luz del sol. En cuanto al riego, debe ser moderado para las dos.