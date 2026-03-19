Por qué deberías darle puré de manzana a tu perro

Un perro puede consumir el puré de manzana en forma moderada. Tiene benficios que ayudan a mejorar el tránsito.

El puré de manzana se ha transformado en uno de los favoritos de los dueños de perros. Antes de que llegue al plato del perro es importante entender cómo ofrecerlo de manera segura.

Una comida para el perro Las instituciones como American Kennel Club señalan que la manzana, además de ser una fruta deliciosa, es un recurso nutricional muy interesante. Entre sus beneficios, tiene un alto contenido de fibra que regula el tránsito intestinal y aporta antioxidantes y vitaminas esenciales para el sistema inmune.

Por otra parte, el puré de manzana es blanco por lo que se transforma en el aliado perfecto para perros con estómagos delicados o ejemplares senior que tienen problemas dentales. Además, funciona de maravilla para motivar a las mascotas a comer cuando han perdido el apetito.

Receta de mermelada de peras y manzanas paso a paso Un perro puede comer puré de manzana en forma moderada. De todas maneras el puré de manzana debe considerarse un complemento, nunca será el plato principal. Se puede dar al perro un par de veces por semana como máximo. Una o dos cucharadas son suficientes para la mayoría. La prioridad es el alimento balanceado o la dieta prescrita por el veterinario.