Por qué deberías darle puré de manzana a tu perro
Un perro puede consumir el puré de manzana en forma moderada. Tiene benficios que ayudan a mejorar el tránsito.
El puré de manzana se ha transformado en uno de los favoritos de los dueños de perros. Antes de que llegue al plato del perro es importante entender cómo ofrecerlo de manera segura.
Una comida para el perro
Las instituciones como American Kennel Club señalan que la manzana, además de ser una fruta deliciosa, es un recurso nutricional muy interesante. Entre sus beneficios, tiene un alto contenido de fibra que regula el tránsito intestinal y aporta antioxidantes y vitaminas esenciales para el sistema inmune.
Por otra parte, el puré de manzana es blanco por lo que se transforma en el aliado perfecto para perros con estómagos delicados o ejemplares senior que tienen problemas dentales. Además, funciona de maravilla para motivar a las mascotas a comer cuando han perdido el apetito.
De todas maneras el puré de manzana debe considerarse un complemento, nunca será el plato principal. Se puede dar al perro un par de veces por semana como máximo. Una o dos cucharadas son suficientes para la mayoría. La prioridad es el alimento balanceado o la dieta prescrita por el veterinario.
Hay que entender que no todos los purés de manzana son iguales. Antes de servirlo, hay que verificar que la etiqueta sea de cero azúcar porque el exceso puede causar obesidad y problemas dentales. Revisar que no tenga edulcorantes artificiales que pueden ser tóxicos para los perros.