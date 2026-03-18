Las razas de perros que mejor se adaptan a vivir en un departamento pequeño

Tener un perro en un departamento es perfectamente posible si se elige la raza adecuada. No se trata solo del tamaño del animal sino también de su nivel de energía, su necesidad de espacio y su capacidad de adaptarse a la vida en interiores.

El Bichón Frisé es una de las razas más recomendadas para departamentos por su tamaño compacto, su bajo nivel de actividad dentro del hogar y su carácter tranquilo y afectuoso. No es un perro ladrón excesivo, lo que lo hace ideal para vivir en edificios con vecinos cercanos.

El Shih Tzu es otra raza perfecta para departamentos . Es un perro pequeño, tranquilo y muy adaptable que disfruta de la compañía humana y no necesita grandes dosis de ejercicio para mantenerse equilibrado. Su temperamento dulce y su bajo instinto cazador lo hacen una opción ideal para familias.

Carlino o Pug

El Carlino es quizás el perro más urbano de todos. Su tamaño pequeño, su bajo nivel de energía y su personalidad juguetona pero tranquila lo convierten en uno de los compañeros ideales para la vida en departamento. Es un perro que disfruta más de estar en el sofá con su dueño que de correr en espacios abiertos

Recomendaciones para convivir con un perro

Si bien las tres razas se adaptan muy bien a la vida en departamento, es importante recordar que todo perro necesita salir a la calle todos los días. Los paseos diarios no son solo una cuestión de ejercicio físico sino también de estimulación mental y socialización, dos aspectos fundamentales para el bienestar de cualquier raza. Un Bichón Frisé, un Shih Tzu o un Carlino feliz en un departamento pequeño es aquel que tiene sus paseos garantizados, juego diario y la compañía de su familia.