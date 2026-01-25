Poner una hoja de laurel debajo de la almohada: por qué lo recomiendan

El laurel aparece en rituales caseros y en consejos de bienestar por su aroma y su carga simbólica. Qué se dice que logra y qué conviene tener en cuenta.

El uso del laurel debajo de la almohada se volvió uno de esos hábitos que se recomiendan de boca en boca y también en redes. Es un gesto simple, no requiere preparación y, para quienes creen en estos rituales, puede marcar la diferencia en la forma de descansar y "cerrar" el día.

Por qué se recomienda este ritual con laurel Uno de los motivos más repetidos es su aroma. El laurel tiene un perfume herbal que muchas personas asocian con calma y descanso, por eso lo eligen como compañía nocturna, similar a otras plantas que se usan para relajar el ambiente del dormitorio.

Además, el laurel tiene un peso simbólico fuerte en muchas tradiciones: se lo vincula con protección, limpieza energética y buena suerte. Por eso, quienes lo recomiendan suelen decir que dormir con una hoja cerca ayuda a "bajar el ruido mental", cortar con las preocupaciones y descansar con una sensación de resguardo.

También aparece una idea muy instalada: el laurel "activa" sueños más claros o más significativos. En ese marco, hay personas que lo usan cuando quieren enfocarse en una intención (calma, claridad, prosperidad, resolver una duda) antes de dormir.

laurel El laurel se asocia a calma, protección y buena energía en la rutina nocturna. Shutterstock Más beneficios que le atribuyen quienes lo practican Otro punto a favor del laurel es que funciona como un ritual breve: poner la hoja, acomodar la cama y respirar un momento. Para mucha gente, ese paso se convierte en una especie de “señal” de descanso, una rutina que ayuda a entrar en modo sueño con más facilidad.