Plantas: el truco para sembrar lavanda en casa sin que se seque

El error común que mata tu lavanda en menos de una semana. Haz que tu casa huela a gloria con solo una maceta de lavanda.

Esta es una de las plantas que reduce el estrés y ahuyenta insectos con solo estar cerca de una ventana. Muchos fallan al intentar cultivar la lavanda por exceso de cuidados o falta de sol directo. Aprende el método exacto para que crezca fuerte en maceta y transforme tu hogar con su color lila vibrante.

Pasos para un cultivo exitoso en maceta de la lavanda Busca una maceta de barro con agujeros grandes en el fondo. El exceso de humedad pudre las raíces de forma rápida y fatal. Este material permite que la tierra respire y el agua salga sin estancarse nunca.

Cuando se trata de lavanda, hay muchas plantas que son adecuadas para acompañarla. Foto: Jacky Parker - homesandgardens Cuando se trata de lavanda, hay muchas plantas que son adecuadas para acompañarla. Foto: Jacky Parker - homesandgardens

La tierra debe tener mucha arena o piedras. La lavanda odia los suelos fértiles o muy húmedos que atrapan el agua. Mezcla sustrato universal con perlita para asegurar un drenaje perfecto desde el primer día.

Ubica tu planta donde reciba seis horas de luz solar directa. El sol es el alimento real que activa su fragancia tan característica. Sin luz suficiente, los tallos crecen débiles y las flores pierden su color intenso.