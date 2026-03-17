Perder músculo te envejece más rápido: lo que debes hacer
Perder músculo envejece más rápido que las arrugas. Desde los 30 años el cuerpo pierde masa muscular si no entrena fuerza.
El envejecimiento no empieza en la cara, sino cuando pierdes músculo. Cuando levantarte del suelo cuesta más que antes. Cuando subir escaleras te deja sin fuerza en las piernas. Cuando cargas menos peso del que cargabas sin pensarlo. Todo eso tiene un nombre: sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular.
Tres veces a la semana es suficiente para no perder músculo
A partir de los 30, el cuerpo pierde entre el 3% y el 5% de masa muscular por década sin entrenamiento de fuerza. A los 60, esa pérdida se acelera. Un estudio publicado en el Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle confirmó que el entrenamiento de fuerza tres veces por semana frena ese proceso. No hace falta un gimnasio caro ni rutinas de dos horas.
Las sentadillas son uno de los ejercicios más completos para frenar el envejecimiento muscular. Trabajan glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y core al mismo tiempo. No requieren equipamiento. Se hacen en casa, en cualquier espacio y a cualquier edad. La clave no es la intensidad sino la consistencia: tres series de 10 repeticiones tres veces por semana ya generan adaptaciones musculares medibles.
La proteína es el otro factor que la mayoría ignora. Sin suficiente proteína, el músculo no se recupera ni crece aunque se entrene. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Para personas mayores de 50 años, varios estudios elevan esa cifra a entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo para mantener masa muscular activa. Come pollo, carnes, lentejas.