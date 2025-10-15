Pasta de dientes y vinagre: para qué sirve esta mezcla casera y por qué se volvió viral

La pasta de dientes y el vinagre son el dúo perfecto para una limpieza efectiva del tambor del lavarropas. Adiós al moho y al mal olor.

Las mezclas caseras para salir de apuros en la limpieza del hogar son cada vez más populares. En la cocina o en el baño solemos tener ingredientes con más de un uso, capaces de solucionar pequeños problemas sin gastar de más. Uno de los trucos que más se comenta en redes tiene como protagonistas a dos productos comunes: el vinagre blanco y la pasta de dientes.

Aunque suene extraño, muchas personas aseguran que esta combinación deja el tambor del lavarropas como nuevo, eliminando los olores y restos de sarro acumulado.

El vinagre blanco es conocido por ser un desinfectante natural capaz de eliminar bacterias y hongos, mientras que la pasta dental aporta frescura, aroma y el poder limpiador del bicarbonato que contiene.

Cómo aplicar el truco de limpieza paso a paso Vaciar completamente el tambor del lavarropas.

Colocar una cantidad generosa de pasta de dientes blanca en una esponja húmeda.

Frotar el interior del tambor, sobre todo en las zonas donde se acumula más suciedad o sarro.

Agregar vinagre blanco directamente al tambor para potenciar el efecto desinfectante.

Ejecutar un ciclo corto con agua caliente, sin ropa ni detergente. Por qué conviene limpiar el tambor con frecuencia Aunque es una tarea que solemos pasar por alto, mantener limpio el tambor del lavarropas es clave para evitar que las prendas salgan con olor a humedad o incluso con manchas. Con solo dos ingredientes que todos tenemos en casa, se puede prevenir la formación de moho, eliminar residuos y prolongar la vida útil del electrodoméstico.